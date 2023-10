Gewalt-Eskalation im Nahen Osten: Europapokal-Spiele verlegt

Die eskalierende Gewalt in Israel hat auch Einfluss auf den Sport. Erste Basketball-Spiele werden verlegt. Auch die deutschen Handball-Frauen müssten in den Nahen Osten reisen.

Wegen der angespannten Sicherheitslage in Israel sind zwei Europapokalspiele im Basketball verlegt worden. Die für Donnerstag angesetzte Euroleague-Partie zwischen EA7 Emporio Armani Mailand und Maccabi Playtika Tel Aviv sowie die für Mittwoch geplante Eurocup-Begegnung zwischen Hapoel Shlomo Tel Aviv und Wolves Vilnius wurden auf unbestimmte Zeit verschoben, wie die Organisatoren der beiden Wettbewerbe am Sonntag mitteilten. Zugleich verurteilte die veranstaltende Euroleague die Eskalation der Gewalt in Israel.

DHB berät zu Spiel in Tel Aviv

Das für Samstag geplante Gastspiel der deutschen Handballerinnen in Tel Aviv steht wegen der angespannten Lage in Israel ebenfalls zur Diskussion. Wegen des EM-Qualifikationsspiels steht der Deutsche Handballbund (DHB) in engem Kontakt mit dem europäischen Verband EHF, dem israelischen Handball-Verband und dem Auswärtigen Amt, wie der DHB am Sonntag mitteilte. "Über etwaige Entscheidungen werden alle Parteien zur gegebenen Zeit informieren", hieß es weiter.

Trotz der ausstehenden Entscheidung, ob und wenn in welcher Form das Spiel stattfinden wird, laufen die Vorbereitungen beim deutschen Team vorerst wie geplant. Der Lehrgang der DHB-Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch startet in Großwallstadt.