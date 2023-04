Wieder kein Tor: Schwaches Barça spielt nur remis

Der FC Barcelona hat erneut kein Tor gegen einen Abstiegskandidaten erzielt und wartet nun bereits seit drei Pflichtspielen auf einen Treffer. In Getafe war Xavis Team nach einer schwachen Vorstellung sogar noch im Glück.

War vorne wie seine Kollegen auch in Getafe nicht erfolgreich: Barça-Stürmer Robert Lewandowski. IMAGO/NurPhoto

Barça begann im Vergleich zum torlosen Remis gegen den FC Girona mit Jordi Alba und Kessié für Garcia und Ansu Fati, am derzeit schwachen Spiel nach vorne änderte dies wenig. Getafes Munir, der in Barcelonas Jugendakademie "La Masia" ausgebildet wurde, präsentierte sich im Angriff wiederum gefährlich: Bereits in der fünften Minute köpfte der Offensivmann knapp vorbei.

Raphinha und Balde treffen binnen Sekunden nur den Pfosten

Die Katalanen, bei denen Sergi Roberto früh ausgewechselt werden musste (18., Oberschenkelprobleme, Garcia kam ins Spiel) hatten lange ihre Probleme im letzten Drittel, nur drei gute Chancen verzeichnete das Xavi-Team in Durchgang eins. Lewandowskis Kopfball kurz vor der Pause parierte Keeper David Soria (45.+2), zuvor war dieser mit Fortuna im Bunde: Raphinha sowie Balde beim Nachschuss schossen jeweils an David Soria vorbei, trafen aber nur den Pfosten (26.).

Über die gesamte Spielzeit verteidigte der Gastgeber kompakt, Barça fiel aber auch nicht viel ein. Die Blaugrana agierten in einer zerfahrenen Partie sehr harmlos. Gefährliche Torschüsse waren bis in die Schlussphase Fehlanzeige, die Kontrahenten fanden kaum einmal den Weg in den jeweiligen Strafraum.

David Soria hält die Null fest, Borja Majoral vergibt Führung

Nach 75 Minuten erfolgte schließlich der erste Schuss aufs Tor nach Wiederanpfiff, Raphinha scheiterte aus der Distanz an David Soria. Wer dachte, dass der FCB nun den Druck erhöhen würde, lag falsch. Bis zum Abpfiff wurden die Katalanen nicht mehr gefährlich - und hatten Glück, dass Borja Mayoral nach Araujos Fehler knapp vorbeischoss (87.).

Barça wartet somit bereits seit drei Pflichtspielen auf einen eigenen Treffer. Immerhin steht Xavis Mannschaft in der Tabelle noch elf Punkte vor Verfolger Real Madrid. Kommende Woche empfängt der FCB am Sonntag (16.15 Uhr) Atletico.