Gesundheitliche Probleme: Häßler muss Traineramt beim BFC Preussen ruhen lassen

Sorgen um Thomas Häßler: Der Weltmeister von 1990 kann wegen gesundheitlicher Probleme derzeit das Traineramt beim Sechstligisten BFC Preussen nicht ausführen.

Kann in nächster Zeit nicht an der Seitenlinie stehen: Thomas Häßler (vorne), dessen Traineramt beim BFC Preussen aktuell ruht. IMAGO/Matthias Koch

Berlin Liga Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Thomas Häßler (56), der 1990 mit der Deutschen Nationalmannschaft in Italien Weltmeister wurde, muss das Traineramt beim Berliner Sechstligisten BFC Preussen aus gesundheitlichen Gründen ruhen lassen. Das bestätigte der Verein dem SID am Dienstag. Für Dienstagabend kündigte der Verein eine Pressekonferenz an.

"Thomas Häßler ist erkrankt, er war jetzt zwei Spiele nicht bei uns an der Seitenlinie", sagte der Sportliche Leiter Pierre Seiffert. "Wir hoffen hier alle, dass er so schnell wie möglich zurückkehren kann."

Der langjährige Nationalspieler lässt sich derzeit grundlegend durchchecken, Ergebnisse liegen noch nicht vor. "Wir haben ihm gesagt, dass Fußball Nebensache ist und die Gesundheit klar an erster Stelle steht", so Seiffert.

Wir entlassen ihn nicht. Thomas wird immer ein Preusse bleiben. Pierre Seiffert, Sportlicher Leiter des BFC Preussen

Der Klub reagierte bereits auf die Erkrankung des Weltmeisters von 1990. Daniel Volbert wird die Mannschaft bis auf Weiteres betreuen und unter anderem Unterstützung von Ex-Profi Thorben Marx erhalten, bisher schon Häßlers Co-Trainer. "Ich habe mit Thomas sehr lange gesprochen und wir haben zusammen nach einer Lösung gesucht", sagte Seiffert. "Wir entlassen ihn nicht. Thomas wird immer ein Preusse bleiben und ich hoffe, er kommt bald zu uns zurück." Bei Volbert sei man derweil zuversichtlich, dass er kurzfristig aushelfen könne. "Er kennt die Berlin-Liga in- und auswendig", sagte Seiffert.

Häßler kann sich derweil ganz auf seine Gesundung konzentrieren. Erst kürzlich verdeutlichte der prominente Coach, der bei seinem Verein einen Vertrag bis 2025 besitzt, im kicker-Interview, wie wohl er sich beim BFC Preussen fühle und warum er nicht höherklassiger trainiere.