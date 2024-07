Gesundheitliche Gründe: TSG-Präsident Baumgärtner tritt zurück

Kristian Baumgärtner, der erste Vorsitzende der TSG Hoffenheim, tritt aus gesundheitlichen Gründen als Vereinspräsident zurück. Übergangsweise wird Simone Engelhardt das Amt übernehmen.

Im Oktober 2021 wurde Kristian Baumgärtner auf der Mitgliederversammlung der TSG Hoffenheim zum Nachfolger des 2020 verstorbenen Ex-Präsidenten Peter Hofmann gewählt. Nach fast drei Jahren im Amt gab der 55-Jährige am Dienstag seinen Rücktritt bekannt. "Bereits in der Vergangenheit hatte ich immer wieder gesundheitliche Probleme, die sich zuletzt verstärkt haben, so dass ich nun klare Prioritäten setzen muss", erklärte Baumgärtner seinen Entschluss, das Präsidentenamt zur Verfügung zu stellen.

Im Juni einstimmig im Amt bestätigt

"Ich habe den Aufstieg der TSG in den vergangenen Jahrzehnten hautnah erleben und mitgestalten dürfen", so der scheidende Präsident, der erst Anfang Juni einstimmig in seinem Amt bestätigt worden war. "Die TSG Hoffenheim ist für mich mehr als ein Verein, er ist für mich eine Herzensangelegenheit. Umso schwerer fiel mir die Entscheidung, mein Amt zur Verfügung zu stellen. Erst recht, nachdem ich bei der Mitgliederversammlung vor wenigen Wochen einen überwältigenden Vertrauensbeweis erhalten hatte."

Einen besonderen Dank richtete Baumgärtner an Mäzen Dietmar Hopp, der "diese unglaubliche Reise möglich gemacht" habe. "Ich danke Kristian für seinen jahrzehntelangen Einsatz und den gemeinsamen Weg. Er hat mir seine Entscheidung, die ich bedauere, aber natürlich respektiere, persönlich mitgeteilt", so Hopp.

Engelhardt übernimmt übergangsweise

Übergangsweise wird Simone Engelhardt die Geschicke des Vereins leiten und dabei vom Dritten Vorsitzenden Frank Engelhardt unterstützt. Die Zweite Vorsitzende, seit 1972 Vereinsmitglied, bekleidet ihr Amt seit 2022. "Das Wichtigste ist, dass Kristian schnell zu bester Gesundheit zurückkehrt", erklärte Engelhardt. "Als Zweite Vorsitzende durfte ich in den vergangenen beiden Jahren eng mit ihm zusammenarbeiten. Ich werde diese Arbeit nun im besten Sinne übergangsweise als Präsidentin fortsetzen. Es ist mir eine Ehre, die TSG in dieser Position zu vertreten."