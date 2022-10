Gesundheitliche Gründe: Dietrich zieht sich bei der Eintracht zurück

Siegfried Dietrich zieht sich aus gesundheitlichen Gründen als Generalbevollmächtigter der Eintracht Frankfurt Fußball AG zurück. Auch sein Amt als Sportdirektor der Frauen sowie seine Tätigkeiten beim DFB gibt er ab.

Wie die Eintracht am Donnerstag mitteilte, zieht sich Dietrich "auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung aus der Eintracht Frankfurt Fußball AG zurück und scheidet zum 31. Dezember 2022 als Generalbevollmächtigter aus." Gesundheitliche Gründe seien für den Schritt des 65-Jährigen verantwortlich.

Dietrich hat seit über 30 Jahren als Manager besonders im Frauenfußball gearbeitet und dabei die Entwicklung in Deutschland maßgebich vorangebracht. Unter seiner Führung hat sich der aus der SG Praunheim gegründete 1. FFC Frankfurt in den 90er- und frühen 2000er-Jahren zu einem nationalen und internationalen Flaggschiff im Frauenfußball entwickelt. Die im Jahr 2020 vollendete Fusion des 1. FFC Frankfurt und der Eintracht Frankfurt Fußball AG gehört zu den Höhepunkten seines Schaffens. "Mit dem neuen Miteinander wurde nachhaltig sichergestellt, dass das FFC-Lebenswerk im professionellen Fahrwasser der großen Eintracht-Familie eine sehr gute Zukunft mit neuen Zielen hat", sagte Dietrich. Seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausends ist Dietrich zudem auch in verschiedenen Gremien beim DFB tätig, zuletzt als Vorsitzender des DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen. Auch seine Ämter beim DFB wird Dietrich zum Jahresende niederlegen.

"Die Erfolge im Frankfurter und auch im gesamtdeutschen Frauenfußball sind eng mit dem Namen Siegfried Dietrich verknüpft", sagte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann. "Seine Lebensleistung verdient höchsten Respekt und eine ebensolche Anerkennung. Das gilt auch für seine schwere Entscheidung, nach all den Jahren mit höchstem Einsatz und persönlichem Verzicht nun aufzuhören." Seine Aufgaben bei der Eintracht werden zunächst kommissarisch von Frauen-Cheftrainer Niko Arnautis übernommen und fachbezogen innerhalb der Organisation verteilt.

Bereits im Frühjahr 2021 nahm sich Dietrich eine Auszeit, kehrte aber wieder zurück. Die aktuellen Herausforderungen führten aber dazu, dass der 65-Jährige körperliche Signale empfange, "die mich an meine gesundheitliche Situation von vor eineinhalb Jahren erinnern." Aus Rücksicht auf seine "leider nicht immer stabile Gesundheitslage" zieht Dietrich nun deshalb einen Schlussstrich unter seine Karriere.