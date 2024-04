Gesucht wegen Fahrerflucht: Polizei fahndet nach Super-Bowl-Sieger Rice

In der vergangenen Saison hatte sich Rookie Rashee Rice immer mehr zu einer festen Offense-Größe bei den Kansas City Chiefs entwickelt - und schließlich an der Seite von Patrick Mahomes den Super Bowl gewonnen. Nun rückte der Receiver anderweitig in den Fokus, in den Fokus der Polizei.

Wie US-Medien am Ostersonntag berichteten, hatte Rashee Rice mit einem weiteren Autofahrer bereits am Karsamstag gegen 18.20 Uhr (Ortszeit) einen größeren Verkehrsunfall mit Folgen mitverursacht.

So soll der letztjährige Rookie - von den Chiefs im NFL-Draft 2023 in der 2. Runde an 55. Stelle gezogen - in einer Chevrolet Corvette rasend in Dallas unterwegs gewesen sein. Zusammen mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, der in einem Lamborghini aufs Gaspedal gedrückt hatte. Im Internet beziehungsweise auf Social-Media-Plattformen kursierten schnell Videos von dem Unfall zwischen beiden Fahrzeugen auf einer mehrspurigen Straße.

Den Unfall auf dem North Central Expressway ausgelöst hatte demzufolge der Fahrer des Lamborghini, wenngleich beide Raser die Kontrolle über ihre Wägen verloren hatten. So meldeten es etwa die Dallas Morning News.

Ist Rice wirklich beteiligt?

Eine Kettenreaktion, bei der gleich mehrere andere Autos mit reingezogen worden waren, hatte schlussendlich mehreren Berichten zufolge zu vier verletzten Personen geführt - zwei davon waren demnach zudem im Krankenhaus gelandet. Doch nicht nur das: Wie unter anderem die Videos zeigten, hatte offenbar sowohl Rice als auch der Lamborghini-Fahrer die Szenerie direkt zu Fuß verlassen - und genau deswegen fahnde die Polizei nun inzwischen wegen Fahrerflucht unter anderem auch nach dem Sportler.

Ob der in Texas an der Southern Methodist University aufs College gegangene Passempfänger aus Kansas City am Ende auch wirklich beteiligt gewesen ist, ist noch nicht final geklärt. Im Polizeiregister vor Ort soll der letztjährige Rookie noch nicht geführt sein. Die Chevrolet Corvette aber soll auf ihn zugelassen oder von ihm geleast worden sein.

Sollte Rice aber involviert und wirklich geflüchtet sein, wäre eine mögliche Verurteilung infolge der Straftat Fahrerflucht ein schwerer Schlag. Der 23-Jährige hatte in seiner ersten NFL-Saison direkt 938 Yards, sieben Touchdowns und auch in den Playoffs bis hin zum Super-Bowl-Sieg (25:22 in der Overtime gegen die San Francisco 49ers) ansprechende Leistungen erzielt.