Gestresster Hotelgast: Leeds schon wieder in Turbulenzen

Leeds United droht erneut der Abstieg aus der Premier League - und die Formkurve zeigt dramatisch nach unten. Dem Trainer setzt die Lage auch persönlich zu.

Nächste Heimklatsche: Georginio Rutter & Co. beim 1:6 gegen Liverpool. IMAGO/Shutterstock

Die herbe Heimniederlage setzte Javi Gracia sichtlich zu. "Es ist schwer, damit klarzukommen", sagte der Trainer von Leeds United fassungslos nach dem 1:5 gegen Crystal Palace am 30. Spieltag, als er noch nicht ahnte, dass es am 31. noch schlimmer kommen würde.

Doch tatsächlich folgte jenem 1:5 ein 1:6 gegen den FC Liverpool, und Gracia war endgültig ratlos: "Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Karriere in zwei Spielen so viele Tore kassiert zu haben. Ich habe dafür keine Erklärung." Und dann sagte der 52-jährige Spanier noch: "Es ist schwer, damit klarzukommen."

"Ich kann mich nicht entspannen, ich lebe im Stress"

In der vergangenen Saison hatte Leeds, das nach dem Aufstieg 2020 unter Marcelo Bielsa lange zu den aufregendsten Teams der Liga gezählt hatte, mit Jesse Marsch erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Als sich der extreme Pressingansatz des Ex-Leipzigers zunehmend zum Chaos entwickelt hatte, war ihm am 21. Februar Gracia gefolgt, der zunächst wieder mehr Kontrolle ins Spiel brachte und mit zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen ordentlich startete, aber jetzt ebenfalls vor einem nervenaufreibenden Abstiegskampffinale steht.

Dabei setzt ihm die Situation jetzt schon zu. Während Palace-Interimstrainer Roy Hodgson vor dem 5:1 in Leeds noch beim entspannten Bummel im Stadtzentrum gesehen wurde, sieht Gracias Leben so aus: "Ich habe keine Zeit für irgendwas außer Fußball. Ich verbringe zwölf Stunden am Tag auf dem Trainingsplatz und der Rest besteht - abgesehen von Telefonaten mit meiner Familie und Fußballschauen im Fernsehen - aus Essen und Schlafen im Hotel. Ich kann mich nicht entspannen, ich lebe im Stress. Ich spüre den Stress in mir."

Und das sagte er vor dem Spiel gegen Liverpool, bei dem die Gäste immer wieder mit Gegenpressing-Aktionen die zahlreichen Fehler der Leeds-Profis ausnutzten. Auf die Frage, ob es nicht schwer sei, die Probleme zu lösen, wenn er keine Erklärung habe, antwortete Gracia ausweichend und umständlich: "Unser Ziel ist es, zu versuchen, uns zu verbessern."

Die Zeit drängt. Zwar verloren am Wochenende auch alle vier Konkurrenten, die in der Tabelle noch hinter Leeds stehen, doch der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt für den Tabellen-16. nur mickrige zwei Punkte. Und nach dem Auswärtsspiel beim FC Fulham am Samstag warten mit Leicester (H) und Bournemouth (A) zwei dieser vier Konkurrenten.

Koch ist Teil der schwächsten Premier-League-Abwehr

"Es ist für uns extrem schwer jetzt, aber wir müssen das Spiel abhaken und die nächsten drei Spiele angehen", sagte Nationalspieler Robin Koch, neben Weston McKennie, Marc Roca, Tyler Adams und dem bislang torlosen Georginio Rutter einer von fünf Ex-Bundesliga-Profis im Kader, dem klubeigenen TV-Kanal. Der Innenverteidiger ist Stammspieler und damit zentraler Bestandteil der nun schwächsten Abwehr der Liga: Als erstes Premier-League-Team knackte Leeds am Sonntag die 60-Gegentor-Marke.

Seine Spieler nahm Gracia aber auch am Montagabend demonstrativ in Schutz. "Sie sind immer gut drauf und arbeiten unter der Woche hart." Genau wie ihr Trainer, dem vorerst keine Entspannung winkt und dessen Zukunft unklar ist: Leeds hatte ihn mit einem nicht näher definierten "flexiblen Vertrag" ausgestattet. Der Stadtbummel muss noch ein wenig warten.