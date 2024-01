Gestreift wie die Kleppergarde: Mainz 05 präsentiert Fastnachtstrikot

Der 1. FSV Mainz 05 hat am Mittwoch sein neues Fastnachtstrikot präsentiert. Getragen wird es beim Heimspiel gegen Werder Anfang Februar.

Das neue Fastnachtstrikot zeigt sich in diesem Jahr in den Farben der Mainzer Fastnacht vierfarbbunt quergestreift und orientiert sich an den Gardeuniformen der Mainzer Klepper-Garde 1856 e. V., heißt es in einer Mitteilung des aktuellen Tabellen-16. der Bundesliga. Highlights des Outfits, erstmals vom neuen Ausrüster Jako, seien die Narrenkappe im Nacken und vierfarbbunte Bündchen an den Ärmeln.

Die Profis tragen das Sondertrikot beim Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag, 3. Februar, dem von den Mainzern auserkorenen Fastnachtsspieltag.

zum Thema 1. FC Köln präsentiert Karnevalstrikot

Der Online-Vorverkauf für Vereinsmitglieder startet am heutigen Mittwoch. Ab Freitag, 19. Januar, kann jeder zuschlagen - auch in den Fanshops in der Innenstadt und beim Heimspiel gegen Union Berlin in der Mewa Arena.

Das Trikot kostet für Erwachsene 84,95 Euro, für Kinder 64,95 Euro. Die 05er kündigten an, Teile der Einnahmen aus dem Verkauf des Fastnachtstrikots und der Eintrittsgelder der Stadionsitzung (28. Januar) für den guten Zweck zu verwenden.