Gestern Bundesliga, heute Kreisliga B: Matthias Ginter pfeift Reserveduell

Das nennt man wohl Verbundenheit zur Heimat: Die Partie SC March II gegen SV Burkheim II im Matthias-Ginter-Sportpark wurde am Sonntag von einem amtierenden Nationalspieler gepfiffen: Matthias Ginter selbst.

In Aktion: Matthias Ginter kam am Sonntag als Schiedsrichter zum Einsatz. Fußballbezirk Freiburg/Facebook

Seit Oktober 2021 trägt die Heimspielstätte des badischen SC March den Namen des berühmtesten Sohns des Vereins: Matthias Ginter kickte von 1998 bis 2005 hier in seiner Heimat unweit von Freiburg, bevor es für den heute 28-Jährigen weiter ins NLZ des großen SCF ging.

Seinem Jugendverein ist der aktuelle Nationalspieler, der in der laufenden Bundesliga-Spielzeit in allen acht Partien der Freiburger über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, nach wie vor eng verbunden. Der Beweis: Am Sonntag, nur einen Tag nach dem 2:1-Erfolg im Heimspiel gegen Mainz 05, absolvierte Ginter einen ungewöhnlichen Einsatz auf dem Sportplatz, der seinen eigenen Namen trägt. Im Kreisliga-B-Duell SC March II gegen SV Burkheim (Endstand 6:1) stand er als Unparteiischer auf dem Feld.

"Matze hat sofort zugesagt"

Der Grund: In der Kreisliga B, der vorletzten Liga im Bezirk Freiburg, müssen die Vereine aus Mangel an "offiziellen" Schiedsrichtern die Unparteiischen selbst stellen - kein Unterfangen, für das Interessenten Schlange stehen. "Wir hatten Samstag noch keinen Schiedsrichter und waren daher absolut in einer Notlage, da alle, die wir angefragt hatten, abgesagt hatten. Hätten wir keinen Schiedsrichter stellen können, hätten wir das Spiel absagen müssen", klärt Sportvorstand Marc Friedrich auf, gleichzeitig bester Freund und Trauzeuge von Ginter. Einer aber gab eine positive Rückmeldung: "Matze hat sofort zugesagt", so Friedrich.

Flankiert wurde der 46-fache deutsche Nationalspieler bei seinem Einsatz von den Linienrichtern Sandro Rautenberg (SC Bahlingen) und Marvin Baumer (VfR Hausen), ebenfalls Freunde von Ginter und "Ehemalige" des SC March. Das Gespann habe das Spiel souverän geleitet, heißt es von Seiten des Fußballbezirks Freiburg.