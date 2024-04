Gestank in Heidenheim: Buttersäure im Leipzig-Block verteilt

Vor dem Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und RB Leipzig ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Unbekannte verteilten in der Nacht vor dem Spiel Buttersäure im Gästeblock.

Die Fans von RB Leipzig mussten bei ihrer Auswärtsreise nach Heidenheim mit üblem Geruch in der Nase leben. In der Nacht vor dem Spiel hatten sich laut einem Heidenheimer Vereinssprecher unbekannte Personen Zugang zur Voith-Arena verschafft und Buttersäure im Gästeblock ausgeschüttet. Der FCH reinigte den Block nach Vereinsangaben am Vormittag vor der Partie "so gut wie möglich", dennoch war der Gestank im gesamten Stadion zu vernehmen.

"Smells like Buttersäure" schrieb der Fanverband Leipzig auf der Plattform X. Auch andere Anhänger teilten über die sozialen Medien schon vor dem Anpfiff mit, dass es im Gästeblock übel rieche. Bei Buttersäure handelt es sich um eine Flüssigkeit, die Augen und Atemwege reizt und einen unverkennbaren Geruch nach ranziger Butter oder Erbrochenem hat. Die Aktion ist offenbar ein Protest gegen den sächsischen Verein, dessen Modell von vielen Fußballfans kritisch gesehen wird. Während der Partie hielten Heidenheim-Fans ein Transparent mit der Aufschrift "Auch nach 15 Jahren bleibt es dabei: Fußballmörder RBL" hoch.

Der 1. FC Heidenheim bestätigte die Aktion unter anderem gegenüber der Deutschen Presse-Agentur und entschuldigte sich bei den Gästefans. Außerdem kündigte der Verein an, den Vorfall aufarbeiten zu wollen.