"Gespür für die gefährlichen Räume": Leskinen verstärkt den FCN

Die finnische U-23-Nationalspielerin Dana Leskinen ist der zweite Neuzugang des 1. FC Nürnberg, der sich auf eine weitere Option im Angriff freut.

Für Dana Leskinen ist der deutsche Fußball kein unbekanntes Terrain. Bereits im Sommer 2017 kam die damals 16-Jährige zur TSG Hoffenheim, wo sie zunächst für die U 17, bald aber schon für die Zweitvertretung in der 2. Bundesliga spielte und in 21 Spielen fünf Tore schoss. Im Anschluss kehrte die heute 22-Jährige U-23-Nationalspielerin in ihre finnische Heimat zurück, wo sie in der ersten Liga in 77 Einsätzen 34 Tore erzielte.

Zweiter Neuzugang für die Offensive

Mit ihren Leistungen spielte sich die Stürmerin auf den Zettel der Scouts des 1. FC Nürnberg, die nun in der Winterpause zuschlagen und nach der Verpflichtung von Amira Arfaoui ein weiteres Mal die in der laufenden Saison schwächste Offensive der Bundesliga verstärken.

"Dana hat in den vergangenen Jahren eine tolle und konstante Entwicklung in Finnland genommen. Wir bekommen mit ihr nicht nur eine Spielerin mit einer hohen Qualität im offensiven Eins-gegen-eins, sondern dazu mit einem Gespür für die gefährlichen Räume. Wir freuen uns, dass sie sich für den Schritt entschieden hat, um gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten", beschreibt Osman Cankaya, Sportlicher Leiter des FCN, die Qualitäten Leskinens.

Leskinen erhält die Rückennummer 32

Die Spielerin selbst wird in der Vereinsmitteilung wie folgt zitiert: "Ich freue mich über meine Rückkehr nach Deutschland. Nürnberg hat sich im Frauenfußball zu einem tollen Standort entwickelt. Die Aufgabe in der Bundesliga reizt mich zudem sehr. Ich bin gespannt auf die anstehenden Herausforderungen und die neuen Eindrücke."

Am Montag wird Leskinen mit der Mannschaft die Vorbereitung auf die Rückrunde aufnehmen. In Nürnberg trägt sie künftig die Rückennummer 32.