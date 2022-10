Gesprächsstoff in der Kabine? Nagelsmann erklärt Tels Einsatzzeiten

Mathys Tel (17) kommt bislang auf rund 200 Einsatzminuten für den FC Bayern. Julian Nagelsmann nennt viele Gründe, warum es nicht mehr sind.

Der Wechsel von Mathys Tel zum FC Bayern war noch nicht mal offiziell, da meinte Julian Nagelsmann während der USA-Reise schon, dass er dem jungen Franzosen "eines Tages" 40 Tore pro Saison zutraue. Wie bei Robert Lewandowski also. "Aber wenn er diese Saison zehn Tore schießt, sind wir alle glücklich."

Bei zwei Treffern steht Tel nun, rund drei Monate nach den forschen Aussagen seines jetzigen Trainers. Der 17-Jährige, der den Bayern immerhin fixe 20 Millionen Euro wert war, durfte im DFB-Pokal von Beginn an und erzielte ein sehenswertes Tor, er durfte in der Liga gegen Stuttgart von Beginn an ran und erzielte ein Tor. Seitdem blieb er in der Liga gänzlich ohne Einsatz, in der Champions League wurde Tel zweimal eingewechselt.

"Warum spielt er nicht öfter?", wiederholte Nagelsmann am Dienstagabend in Pilsen die Frage eines Reporters und zählte drei Gründe auf: "Er ist ein Talent, ein sehr junger Spieler, er spielt bei Bayern München. Das ist schon mal eine Überschrift, die als Antwort sehr viel bedient."

Vieles mache Tel schon sehr gut, aber: "Er hat auch immer noch Dinge, wo er sich verbessern muss." Was bei einem 17-Jährigen selbstredend ist. Und dann gebe es bei Bayern München schließlich auch noch andere Spieler, die den Anspruch haben, öfter zu spielen. Spieler, die laut Nagelsmann "ein gewisses Standing haben, die einen Erfahrungsschatz und gewissen Einfluss haben. Die einen Effekt innerhalb der Mannschaft auslösen, wenn du sie einwechselst oder auswechselst, je nachdem." Thomas Müller zum Beispiel, der jetzt nach Corona-Erkrankung zurückkehrt.

Zuletzt kam eher Choupo-Moting als Tel rein

Und was ist mit Eric Maxim Choupo-Moting? Zuletzt wechselte Nagelsmann lieber den groß gewachsenen Angreifer ein, statt Tel weitere Minuten zu geben. Dass das in Dortmund so war, begründete der Trainer mit dem Umstand, dass hohe Bälle verteidigt werden mussten - was beim 2:2 nicht gelang. "Ich habe auch gelesen, dass es für Gesprächsstoff in der Kabine sorgt, wenn ich Choupo einwechsle und nicht Tel", so Nagelsmann schmunzelnd. "Das glaube ich nicht."

Tel, ergänzte Nagelsmann, "hat ja in Frankreich auch keine 30 Spiele bei den Profis gemacht. Er muss sich entwickeln, und das macht er stetig. Er kriegt viel Aufmerksamkeit, viele Gespräche." Vor allem mit dem Französisch sprechenden Co-Trainer Dino Toppmöller, "um die Dinge zu verstehen, die wir von ihm wollen. Die wir noch besser sehen wollen. Und um die Dinge zu verstärken, die er schon gut macht."

Aber, nochmal: "Er ist 17 und spielt bei Bayern München und hat die Aufgabe, konstant gute Leistungen zu bringen. Dann wird er auch konstanter mehr Minuten sammeln." Ob er damit am Mittwoch in Pilsen beginnen darf, ließ Nagelsmann offen.