Gespräche mit Celtic: Rapid reist ohne Kühn ins Trainingslager

Nach dem Abgang von Ante Bajic könnte sich mit Nicolas Kühn der nächste Flügelspieler des SK Rapid in der Winterpause verabschieden. Laut einer Aussendung der Wiener tritt der 24-jährige Deutsche die Reise ins Trainingslager nach Belek nicht an, um persönliche Gespräche mit einem interessierten Klub zu führen. Rapid machte keine weiteren Angaben, Kühn steht jedoch unmittelbar vor einem Wechsel zum schottischen Meister Celtic Glasgow. Die Ablösesumme soll sich auf rund 3,5 Millionen Euro belaufen.

Kühn war im Sommer 2022 von der zweiten Mannschaft des deutschen Spitzenklubs Bayern München nach Wien-Hütteldorf gekommen, wo er es trotz einiger Verletzungen auf sieben Tore und zehn Assists in 51 Pflichtspielen brachte. In der aktuellen Saison hält der ehemalige Gewinner der Fritz-Walter-Medaille bei drei Treffern sowie sieben Vorlagen und zählte auf der rechten Seite zu den Fixpunkten in der Offensive der Wiener. Nun könnte für den mehrfachen Nachwuchsnationalspieler Deutschlands der nächste Schritt in seiner Karriere erfolgen.

Wichtige Spiele zum Frühjahrsauftakt

Unterdessen nimmt Cheftrainer Robert Klauß mit Aristot Tambwe-Kasengele, Furkan Dursun, Ismail Seydi, Nicolas Bajlicz, Laurenz Orgler, Philipp Wydra und Jovan Zivkovic gleich sieben Jungprofis in die Türkei mit, wo sich diese für mögliche Einsätze in der Profimannschaft empfehlen können. In der abgelaufenen Herbstsaison kamen sie allesamt für die Zweitmannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz, für einen Einsatz in der Kampfmannschaft reichte es im vergangenen Halbjahr noch nicht. In Belek bereitet sich Rapid bis 26. Jänner auf die zweite Saisonhälfte vor und absolviert dabei drei Testspiele gegen den 1. FC Slovacko, Szeged 2011 FC sowie Legia Warschau.

Das erste Pflichtspiel im Frühjahr erfolgt am 4. Februar im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Zweitligist SKN St. Pölten (18.10 Uhr, LIVE! auf kicker), eine Woche später steht für Rapid in der Liga das Auswärtsspiel gegen Verfolger Wolfsberger AC (11. Februar, 14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) auf dem Programm. Mit 24 Punkten haben die Grün-Weißen in der Tabelle mit Platz sechs aktuell den Schleudersitz im Kampf um ein Ticket für das obere Play-off inne.