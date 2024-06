Gespräche in dieser Woche: Bleibt Gjasula beim SVD?

Der Vertrag von Routinier Klaus Gjasula (34) läuft in Darmstadt nur noch bis zum 30. Juni. Durch die Verpflichtungen von Aleksandar Vukotic und Merveille Papela ist der Bedarf einer Weiterbeschäftigung aus Sicht der Darmstädter nicht mehr so groß wie noch vor Wochenfrist. Die Gespräche über eine Ausweitung des Kontrakts sollen in dieser Woche stattfinden.