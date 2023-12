Gespräche für Saison 2024/25 laufen: Schalding will "neue Reize und Impulse" im Kader setzen

Ein halbes Jahr ist seit der Rückkehr des SV Schalding in die Regionalliga Bayern vergangen. 22 Punkte hat der Aufsteiger in 21 Partien geholt. Eine Ausbeute, mit der die Verantwortlichen durchaus zufrieden sind. Im Sommer will der SVS seinen Kader dennoch dann etwas "anders aufstellen".

Die Verantwortlichen beim SV Schalding-Heining sind mit dem aktuellen Verlauf der Saison zufrieden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass längst nicht alles nach Plan lief am Reuthinger Weg - personell hatte Schalding im Herbst erhebliche Probleme.

"Ich denke, wir haben sehr viel herausgeholt - und es gibt wohl nicht viele, die uns das unter diesen Voraussetzungen zugetraut hätten", sagt Trainer Stefan Köck, der zum Teil sieben gestandene Regionalliga-Spieler ersetzen musste und mit seiner Truppe neun Partien in Folge nicht gewinnen konnte. "In so einer Phase musst du es als Team erst einmal schaffen, immer positiv zu bleiben, immer weiter zu machen. Daher geht ein großes Lob an alle Beteiligten, auch an die Verantwortlichen. Wir sind trotz dieser schwierigen Phase voll dabei im Rennen um den Ligaerhalt. Wir haben nicht viel falsch gemacht."

Diesem Fazit stimmt Markus Clemens vollumfänglich zu. Der Schaldinger Sportchef sieht auch wenig Grund für Veränderungen im neuen Jahr. "Wir machen es als Team sehr, sehr gut. Die jungen Spieler entwickeln sich prima, die Mischung bei uns passt super. Entscheidend wird sein, dass wir eine gute Vorbereitung durchziehen und zum Start alle Spieler in einem entsprechenden Fitnesszustand haben. Wenn uns das gelingt, haben wir ein Top-Potenzial in der Mannschaft", sagt Clemens.

Zum Start des neuen Jahres werden die Schaldinger zunächst ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren, ab 22. Januar geht es zurück auf den Platz. In der Vorbereitung sind fünf Trainingseinheiten pro Woche geplant, eine sehr gute körperliche Verfassung sei Grundlage für eine erfolgreiche Frühjahrsrunde, heißt es von Vereinsseite. Coach Köck will die Zeit aber auch nutzen, um Abläufe und Automatismen zu festigen, die sich zuletzt nicht einstellen konnten, da kaum zweimal in Folge dieselbe Elf auf dem Platz stand. Zudem soll der Fokus auf taktischen Details und Standards liegen.

Personell dürfte sich die Lage im neuen Jahr deutlich entspannen. Dominik Weiß wird zwar Anfang Januar an der Hand operiert, sollte aber zum Start ebenso zur Verfügung stehen wie Philipp Knochner, der im Herbst die letzten sieben Spiele wegen Knieproblemen verpasste. Einen Euphorieschub dürfte die Rückkehr von Markus Gallmaier auslösen. Der Torjäger wird nach einer Meniskus-Operation im Sommer wieder zum Team stoßen. Auch Neuzugänge sind im Winter nicht ausgeschlossen, lässt Sportchef Clemens wissen.

Köck-Verlängerung noch offen

Darüber hinaus sei die Kaderplanung für die kommende Saison bereits in vollem Gange. Man habe schon viele Gespräche geführt, die sehr positiv verlaufen seien. "Außerdem sind mehrere Spieler mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet und so an den Verein gebunden", sagt Clemens, der betont: "Wir werden definitiv wieder eine sehr schlagkräftige Truppe an den Start bringen. Insgesamt werden wir uns ein bisschen anders aufstellen, neue Reize und Impulse setzen. Wir haben da einige Ideen und werden durchaus kreativ sein".

Bleibt noch die Trainerfrage. Geht die langjährige Zusammenarbeit zwischen Stefan Köck, der seit Februar 2017 die Verantwortung trägt, und Schalding weiter? "Wie jedes Jahr werden wir auch hier im Lauf der Vorbereitung sprechen", sagt Clemens. Köck selbst will zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Tendenz verraten, sagt nur: "Es gibt keinen Zwischenstand zu vermelden. Die Gespräche haben noch nicht stattgefunden, daher ist alles offen."