Gesperrter Toney wettete auch auf Niederlagen seines Teams

Ivan Toney braucht wegen seiner Spielsucht professionelle Hilfe. Wie aus der Urteilsbegründung hervorgeht, fiel auch deshalb die achtmonatige Sperre gegen den englischen Nationalstürmer milde aus.

In den kommenden Monaten nur in Zivil: Ivan Toney. IMAGO/Offside Sports Photography

Ivan Toney blickt schweren Zeiten entgegen. Nachdem der Angreifer von Premier-League-Klub FC Brentford vor zwei Wochen wegen Verstößen gegen die Wettregeln des englischen Fußballverbands für acht Monate gesperrt worden war, wurden nun mit Veröffentlichung der Urteilsbegründung weitere Details bekannt.

Demnach diagnostizierte ein Psychiater, der von der zuständigen Kommission im Auftrag der FA befragt wurde, bei Toney eine Spielsucht, die professionell behandelt werden muss. Aus diesem Grund und, weil sich der englische Nationalspieler in allen 232 Fällen schuldig bekannte, sah die Kommission von einer ursprünglich angedachten 15-monatigen Sperre ab und reduzierte sie deutlich - obwohl der 27-Jährige bei seiner ersten Befragung gelogen hatte, wie es in der Urteilsbegründung heißt.

"Es geht nicht um Spielmanipulation"

Aus dieser geht außerdem hervor, dass Toney in neun Spielen auf eigene Torerfolge wettete, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt war, dass er in den betroffenen Partien auflaufen würde. Zwischen dem 22. August 2017 und 3. März 2018 platzierte er darüber hinaus 13 Wetten auf Niederlagen seines eigenen Teams. Dabei waren Spiele seines Stammklubs Newcastle betroffen, während er selbst an Wigan ausgeliehen war, aber auch Spiele von Wigan. Weil Toney in keinem der betroffenen sieben Begegnungen im Kader stand, "geht es nicht um Spielmanipulation", heißt es in dem Bericht.

"Die Lage scheint so zu sein, dass Herr Toney mit dem Wetten auf Fußballspiele aufgehört hat, obwohl er immer noch auf andere Sportarten wettet und Casino-Spiele spielt", schreibt die Kommission abschließend. "Er ist entschlossen, sein Glücksspielproblem am Ende der Saison mit einer Therapie anzugehen. Wir wünschen ihm viel Glück bei seinen ersten Schritten auf dem Weg zur Genesung."

Die Sperre gegen Toney ist bis einschließlich 16. Januar 2024 gültig. Immerhin darf er bereits nach vier Monaten, also ab dem 17. September 2023, wieder beim FC Brentford trainieren, bei dem er noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht. Der Klub akzeptierte das Urteil nun und sicherte Toney in einem Statement seine Hilfe zu: Man werde "alles tun, um Ivan und seine Familie bei der Bewältigung der in diesem Fall aufgeworfenen Probleme zu unterstützen".