Gesperrter Streich will "Abstraktion herstellen"

Im Baden-Württemberg-Derby gegen den VfB Stuttgart müssen die Freiburger auf ihren gesperrten Chefcoach Christian Streich verzichten, für den das "kein Weltuntergang" ist.

Nachdem er in Dortmund mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, hatte Streich schon das nächste Bundesligaspiel im Kopf. "Dass ich gegen Stuttgart nicht an der Linie sein darf, ist die größte Strafe für uns alle und insbesondere für mich", sagte er nach der 1:5-Niederlage beim BVB. In den folgenden Tagen habe er daran dann aber gar nicht mehr gedacht, erklärte er zwei Tage vor dem Baden-Württemberg-Derby im ausverkauften Europa-Park-Stadion (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), da habe nur das DFB-Pokal-Achtelfinale in Sandhausen gezählt.

Und der Einzug ins Viertelfinale hat ihn offenbar auch in Bezug auf seine Sperre in der Bundesliga milder gestimmt. Man dürfe sie nicht überbewerten, erklärte er nun "das ist nicht so wild, aber ungewohnt und schade". Seine Spieler und die Trainerkollegen hätten bereits im Europa-League-Heimspiel gegen Nantes gezeigt, dass sie auch gut ohne ihn zurechtkommen, "da haben die Jungs total gut gespielt". Beim 2:0-Sieg fehlte Streich wegen einer Coronainfektion und wurde von Co-Trainer Patrick Baier sowie Verbindungstrainer Julian Schuster vertreten.

Schuster sitzt als Unterstützung mit auf der Bank

Diesmal ist dafür Co-Trainer Lars Voßler vorgesehen, der diese Aufgabe bereits im August 2018 übernommen hatte, als Streich erstmals wegen eines Bandscheibenvorfalls fehlte. Gesperrt war der 57-Jährige bisher noch nicht. Zur Unterstützung wird Schuster mit auf die Bank kommen.

Der gesperrte Chefcoach will nicht auf der Tribüne sitzen, sondern in einem Raum im Stadion vor einem Bildschirm, "um mich in Ruhe darauf zu konzentrieren, und damit Abstraktion hergestellt ist". Nichts anderes hören oder sehen wolle er. Die Besprechung vor dem VfB-Spiel wird er noch mit seinen Trainerkollegen machen, hat aber ohnehin vollstes Vertrauen in sein Team: "Wir hocken den ganzen Tag zusammen im Trainerbüro und kennen uns alle sehr gut."

Keitel hat seine muskulären Probleme überwunden

Wie der Chefcoach hat auch Rechtsverteidiger Kiliann Sildillia in Dortmund Gelb-Rot gesehen, wird das Derby aber sicherlich von den Rängen aus verfolgen. Ansonsten sind nach derzeitigem Stand alle Spieler an Bord, auch Yannik Keitel hat seine muskulären Probleme überwunden. Allerdings gibt es laut Streich nach dem Pokalspiel am Dienstagabend einige angeschlagene Spieler, vor allem in der Offensive. Bei denen sei noch nicht ganz sicher, ob sie alle dabei sein können. Namen verriet er aber nicht.