Gesicht des Aufschwungs: Kamadas frappierende Antwort

Daichi Kamada ist in Frankfurt einer der Männer der Stunde. Vor kurzem sah das noch ganz anders aus.

Vor gerade mal drei Wochen war Daichi Kamada noch die Symbolfigur für das, was bei der Frankfurter Eintracht schieflief. Beim 0:1 in Köln führte seine Schludrigkeit im Zweikampf zum entscheidenden Gegentreffer, Trainer Oliver Glasner wechselte den erst zur Pause ins Spiel gebrachten Japaner noch vor Abpfiff wieder aus - und erteilte dem Offensivmann noch auf dem Rasen eine höchst öffentlichkeitswirksame Kopfwäsche. Wie der auf viele Beobachter sensibel wirkende fußballerische Schöngeist sich von diesem Gesamterlebnis erholen würde, lautete danach eine häufiger gestellte bange Frage.

Drei Spiele, drei Siege, drei Scorerpunkte

Die Antwort wirkt im Rückblick ziemlich frappierend. Denn: Aktuell ist Kamada ein prägendes Gesicht des jüngsten Frankfurter Aufschwungs. Unmittelbar nach der Köln-Partie nur mit einem Kurzeinsatz gegen den FC Bayern (0:1) bedacht, zählte der 25-Jährige in den jüngsten drei Pflichtspielen wieder zur Startelf. Die Bilanz: Drei Eintracht-Siege, jeweils mit maßgeblicher Beteiligung Kamadas. Beim 4:1 in Berlin bereitete er den finalen Treffer von Rafael Borré vor, bei Betis Sevilla wie am Sonntagabend gegen den VfL Bochum erzielte Kamada jeweils höchstpersönlich den 2:1-Siegtreffer. Die passende Reaktion, provoziert durch Glasners Rüffel ?

Als Joker fehlte dem Japaner die mentale Bereitschaft

Dass der Trainer im Umgang mit seinem Profi den richtigen Ton getroffen hat, ist offensichtlich. Gleichwohl erklärt Glasner nun: "Daichi musste mir diese Antwort nicht geben. Ich weiß, dass er uns helfen kann. Er hat uns in Köln auch nicht das Spiel verloren - aber er hätte es uns gewinnen können." Das augenscheinliche Problem damals: Kamada sei als Joker mental nicht bereit gewesen. "Ich möchte aber", so Glasner, "dass jeder Spieler immer in der Verfassung ist, der Mannschaft zu helfen. Egal ob er von Anfang an spielt oder später reinkommt." Ob Kamada diese Lektion wirklich gelernt hat, wird sich logischer Weise frühestens bei der nächsten Einwechslung zeigen. Bis auf weiteres dürfte sich der Techniker aber ohnehin erst einmal in der Startelf festgesetzt haben …