"Gesicht der Capitals": Ovechkin erhält neuen Fünfjahresvertrag

35 Jahre alt und kein bisschen müde: Alexander Ovechkin, der seit 2005 den Dress der Washington Capitals trägt, hat einen neuen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.

Alexander Ovechkin bleibt für weitere fünf Jahre bei den Washington Capitals. Der 35 Jahre alte Russe unterzeichnete am Dienstag einen Vertrag, der ihm jährlich 9,5 Millionen US-Dollar (8 Millionen Euro) garantiert. "Ich bin zurück, DC", schrieb er bei Instagram - mit fünf Ausrufezeichen.



Ovechkin sei das Gesicht der Capitals, betonte Hauptgeschäftsführer Brian MacLellan: "Alex verkörpert das, was unsere Franchise ausmacht, und wir sind begeistert, dass er seine Karriere für die nächsten fünf Jahre im Trikot der Caps fortsetzen wird." Den Vertrag soll er einem Bericht auf der deutschen NHL-Homepage zufolge selbst verhandelt haben, "so wie er es 2008 tat, als er einen 13-Jahres-Vertrag über 124 Millionen Dollar unterschrieb", hieß es dort.



Gretzky erzielte 894 Tore - Ovechkin steht bei 730

Ovetchkin absolvierte 1197 Spiele für die Capitals, das erste am 5. Oktober 2005. Bereits 2004 hatte Washington ihn beim Draft gezogen. Er erzielte 730 Tore und liegt damit auf dem sechsten Rang der ewigen Torjägerliste in der NHL.

In der Mitteilung über die Verlängerung seines Vertrags rechneten die Capitals auch schon hoch, wann Ovechkin die 800er-Marke knacken wird. Sollte er seinen Schnitt von 0,61 Toren pro Spiel beibehalten, würde er demnach in seinem 1312. Spiel die nächste historisch Trefferquote erreichen. Die meisten NHL-Treffer erzielte der legendäre Wayne Gretzky mit 894. Und die hat Ovechkin auch im Visier.