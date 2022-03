"Gesellschaftliche Verpflichtung": 1. FC Köln nimmt Frauen-Team aus der Ukraine auf

Der 1. FC Köln setzt ein solidarisches Zeichen: Eine geflüchtete Frauenmannschaft aus der Ukraine ist vom Bundesliga-Klub aufgenommen worden - weitere Unterstützung inklusive.

Nach einer langen Flucht aus dem Kriegsgebiet der Ukraine hat die Frauenmannschaft des FC Kryvbas aus dem von Russland attackierten Land Zuflucht unter der Obhut des 1. FC Köln und weiteren Beteiligten gefunden.

Das Team um Trainerin Alina Stetenco, die 22-jährige Kapitänin Anna Ivanova und die erst 17-jährige Spielmacherin Inna Hlushenko ist erst im Sommer 2021 gegründet und anschließend direkt in die höchste ukrainische Liga integriert worden. Nach der Winterpause (letztes Pflichtspiel am 21. Dezember 2021) und dem Beginn des Krieges ruht der Spielbetrieb gezwungenermaßen.

Die bereits begonnene Vorbereitung musste ebenso abgesagt werden wie das Trainingslager in der Türkei - und zwar an dem Tag, an dem das auf Rang 3 stehende Team bereits im Bus Richtung Flughafen gefahren war - es war der Tag des Kriegsbeginns.

Die Spielerinnen und Betreuer sowie auch Kinder und Ehefrauen der mitreisenden Ärzte (insgesamt etwa 40 Personen) haben laut eigenen Aussagen noch während dieser Fahrt Bombeneinschläge beobachtet und anschließend in einer Sammelunterkunft ausgeharrt. Dort entstand die Idee, das Team geschlossen ins Ausland zu bringen.

Unterkunft in einem angemieteten Hotel

Über einen mitreisenden Dolmetscher (Artur Podkopayev), der selbst bis zum Alter von 16 Jahren für den FC Kryvbas gespielt und später nach Deutschland gezogen ist, ist schließlich der Kontakt hergestellt worden. Der Übersetzer bat den 1. FC Köln um Hilfe und bekam sofort positive Signale.

Und nun haben die Rheinländer das Team nach einem Tag Ruhe und durchgeführten Corona-Tests an diesem Donnerstagmittag offiziell begrüßt, direkt zum Zuschauen des Trainings der Profis eingeladen und selbst die Möglichkeit geschaffen, dass auch die Ukrainerinnen auf dem "Effzeh"-Gelände trainieren können. Ein gemeinsames Foto mit Trainer Steffen Baumgart, Anthony Modeste & Co. samt eines Banners "Stop War" ist ebenfalls entstanden - und ein gemeinsames Essen im Geißbockheim anberaumt. Angekommen ist der Bus bereits am Dienstag kurz vor Mitternacht, seither wohnen die Ukrainerinnen mitsamt Betreuerstab in einem von der Stadt für Flüchtende angemieteten Hotel.

Die Tätigkeit des 1. FC Köln bezieht sich nicht nur auf den Profifußball - dem werden wir sehr gerne gerecht. FC-Mitarbeiter Thorsten Friedrich

Die Betreuung der Mannschaft in Köln organisieren fortan gemeinsam der 1. FC Köln mit seiner Stiftung in Zusammenarbeit mit Blau Gelbes Kreuz e.V., dem Goldene Jungs e.V. und ihrer Helfern. FC-Mitarbeiter Thorsten Friedrich aus der Fan- und FanKlubbetreuung hatte zu Wochenbeginn zudem den Bustransfer vom polnisch-ukrainischen Grenzgebiet nach Köln begleitet.

"Die Schicksale sind bewegend"

Friedrich bezog am Donnerstag auch Stellung und sprach davon, wie es den aufgenommenen Menschen geht: "Wir freuen uns, dass das Team jetzt hier ist. Wir hoffen, dass wir hier auch weiter unterstützen können und dem Team weiterhin die Möglichkeit bieten können, hier auch etwas Abstand zu gewinnen und trainieren zu können. Es sind Menschen wie du und ich - und die Menschen kommen dann mit einer Plastiktüte, da ist alles Hab und Gut drin, was sie haben retten können. Das geht einem sehr nahe. Die Schicksale sind bewegend."

Warum sich der Klub aus der Domstadt dieser Aktion verpflichtet fühlt? Friedrichs Erklärung: "Auch als 1. FC Köln und als Profiverein hat man eine gesellschaftliche Verpflichtung. Die Tätigkeit des 1. FC Köln bezieht sich nicht nur auf den Profifußball - und dem Ganzen werden wir sehr gerne gerecht."

Alle haben sehr gut mitgeholfen, das konnte ich nicht glauben, wie schön das war. Dolmetscher Artur Podkopayev

Dolmetscher Podkopayev bedankte sich zunächst beim Bundesliga-Klub: "Der 1. FC Köln hat mir nach meinem Aufruf sehr gut geholfen. Alle haben sehr gut mitgeholfen, ich konnte nicht glauben, wie schön das war." Auch über die Umstände, wie die Flucht zustandegekommen ist, sprach der engagierte Helfer: "Sie hätten sich tagtäglich vor Bomben schützen müssen, deswegen haben wir dann die Entscheidung getroffen, die Flucht des gesamten Teams zu organisieren. Wir wollten, dass die Frauen geschützt sind."

Dankbar zeigte sich etwa auch Kapitänin Ivanova (22): "Wir wollen uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns geholfen haben. Als wir davon gehört haben, hierher nach Köln kommen zu können, waren wir überglücklich, weil die letzten Wochen wirklich schlimm für uns waren. Danke an den 1. FC Köln. Unsere Gedanken sind aber auch bei denen, die noch in der Ukraine sind." Die junge Spielmacherin Hlushenko ("Ich bin unglaublich dankbar") und Sportdirektor Yevhenii Arbuzov äußerten sich ebenfalls noch: "Die Frauen und Leute, die über die Grenze gekommen sind, fühlen sich sicher. Das ist das Wichtigste. Ein großes Dankeschön deswegen an Köln und Deutschland."

Die gesamte Mannschaft des FC Kryvbas und die mit ihnen gekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer werden am Sonntag (19.30 Uhr) zudem ins Stadion zum Heimspiel der Kölner gegen Borussia Dortmund eingeladen.