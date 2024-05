"Geschwindigkeit und Zweikampfstärke": Waldhof holt Yigit aus Nürnberg

Binnen drei Tagen hat Waldhof Mannheim ebenso viele Neuzugänge eingetütet. Mit Seyhan Yigit kommt ein Verteidiger, der auch regulatorische Relevanz hat.

Die abgelaufene Saison ist eben erst beendet, da nimmt die Hintermannschaft Waldhof Mannheims für die kommende Spielzeit bereits Züge an. Nach den Verpflichtungen von Janne Sietan aus Babelsberg und Niklas Hoffmann vom SV Horn steht mit Seyhan Yigit bereits der dritte Defensiv-Neuzugang auf der Matte.

Der 20-jährige Außenverteidiger kommt aus der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg in die Kurpfalz und empfahl sich bei den Franken in der vergangenen Saison mit einem Tor und sechs Vorlagen in 25 Regionalligaspielen für höhere Aufgaben. "Ein sehr dynamischer Außenverteidiger" mit "guter Mischung aus Geschwindigkeit und Zweikampfstärke" sei der Deutsch-Türke laut Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport bei den Mannheimern.

Vier U-23-Spieler pro Partie gefordert

Die doppelte Staatsbürgerschaft ist dabei nicht ganz irrelevant, fällt der 2022 für die türkische U 21 nominierte Rechtsfuß (drei Länderspiele) dadurch doch - wie auch Sietan - unter die U-23-Regelung der 3. Liga. Diese verpflichtet erste Mannschaften dazu, pro Partie mindestens vier für den DFB spielberichtigte Akteure im Spieltagsaufgebot zu führen, die das 23. Lebensjahr am 1. Juli der jeweiligen Spielzeit noch nicht vollendet haben. Zweite Mannschaften dürfen derweil maximal drei Spieler gleichzeitig einsetzen, die am 1. Juli das 23. Lebensjahr vollendet haben. So will der DFB eine gewisse Nachwuchsförderung sicherstellen.

Doch auch rein sportlich sind beide Parteien voneinander überzeugt. "In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass der SV Waldhof sehr gut zu ihm passen kann", heißt es von Loviso, den Yigit darin unisono bestätigt. Entsprechend erfreut sei der Youngster, "dass wir zusammenfinden konnten und ich zukünftig für den SV Waldhof auflaufen werde", dem er "mit meiner Dynamik und meinem Spielstil" in der neuen Saison dabei helfen will, sich in ruhigerem Fahrwasser zu bewegen.