Geschwächter Davis: Lakers unterliegen Cavs - Mavs machen es nochmal spannend.

Die L.A. Lakers zogen bei den Cleveland Cavaliers den Kürzeren - vor allem weil ihr bester Mann früh aufgeben musste. Die Mavs mussten am Ende gegen Detroit zittern. Die NBA aus der Donnerstagnacht.

Ohne den früh ausgewechselten Anthony Davis haben die Los Angeles Lakers in der NBA gegen die Cleveland Cavaliers verloren. Der zuletzt überragende "AD" war nach acht Minuten mit Grippesymptomen vom Feld gegangen und kam am Dienstag (Ortszeit) bei der 102:116-Niederlage nicht mehr zum Einsatz. "Er wollte es versuchen. Aber er ist dehydriert und ausgelaugt", erklärte Lakers-Coach Darvin Ham die Herausnahme. Offen ist, ob der 2,27-Meter-Mann am Mittwoch schon gegen Toronto einsatzbereit ist.

Ohne den besten Mann der vergangenen Wochen waren die Kalifornier gegen das derzeit drittbeste Team der Eastern Conference jedenfalls insgesamt zu schwach aufgestellt. Donovan Mitchell kam auf 43 Punkte für die Cavs, bei den Lakers war LeBron James ("Es ist immer wieder schön, hier herzukommen. Die Erinnerungen werde ich nie vergessen.") mit 21 Punkten der beste Werfer. Dennis Schröder verbuchte 16 Punkte.

Mavs fahren knappen Sieg ein - Pistons schlagen Heat

Maxi Kleber (9 Punkte, drei Rebounds) rettete mit den Dallas Mavericks einen knappen Sieg gegen die Denver Nuggets ins Ziel. Ein 11:0-Run des Gegners brachte Doncic (22 Punkte) und Co. am Ende nochmal in Bedrängnis. Beim 116:115 ging es in den letzten Sekunden mit Fouls und Freiwürfen hin und her, ehe der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Spielen für die Mavericks perfekt war. Trotz der wilden Schlussphase war Mavs-Coach Jason Kidd zufrieden: "Es war ein großartiges Spiel!"

Nichts zu holen gab es für die Miami Heat gegen Detroit. Ohne Anführer Jimmy Butler (Beschwerden mit dem rechten Knie) lief für die Heat nach gutem Start ab dem dritten Viertel wenig zusammen. Der Schlussabschnitt ging mit 38:23 an die Pistons, bei denen Bojan Bogdanovic groß aufspielte (31 Punkte).