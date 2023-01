Geschwächte Nets verlieren zum dritten Mal in Serie - Holiday und Embiid tragen ihre Teams

Die Brooklyn Nets verlieren ohne ihre Stars zum dritten Mal in Folge. Anders Milwaukee: Auch ohne Giannis Antetokounmpo können die Bucks gewinnen. Die NBA am Mittwochmorgen.

Ohne die Stars Kevin Durant (Innenbandverletzung) und Kyrie Irving (Wadenblessur) haben die Nets ihr drittes Spiel in Serie verloren und sind in der Eastern Conference etwas abgerutscht. Bei den San Antonio Spurs musste sich Brooklyn 98:106 geschlagen geben - trotz eines Triple-Doubles von Ben Simmons mit zehn Punkten, zehn Rebounds und elf Assists. Als Knackpunkte erwiesen sich das verschlafene dritte Viertel (17:25) und Keldon Johnson, der mit 36 Punkten einen Karriere-Bestwert bei den Spurs erzielte ("'Es fühlte sich großartig an. Ich kann nicht lügen").

Brooklyn, das seit der Verletzung von "KD" nicht mehr gewonnen hat, musste in der Tabelle damit Milwaukee und die Philadelphia 76ers passieren lassen. Die Bucks, neuer Zweiten im Osten, mussten zwar ebenfalls auf ihren Superstar Giannis Antetokounmpo verzichten (und das schon zum vierten Mal in Folge), bezwangen aber die Toronto Raptors 130:122. Der Meister von 2021 konnte sich dabei auf Jrue Holiday (Saisonbestwert mit 37 Punkten) und seine insgesamt überzeugende Dreierquote (49 Prozent) verlassen.

Die 76ers holten andernorts ein 120:108 gegen die LA Clippers und verdrängten die Nets damit sogar auf den vierten Platz. Joel Embiid markierte 41 Punkte.

In der Western Conference übernahmen die Denver Nuggets unterdessen mindestens für einen Tag allein die Tabellenführung. Gegen die Toronto Trail Blazers gab es ein 122:113. Die Nuggets haben damit einen Sieg mehr als die Memphis Grizzlies, die am Mittwochabend (Ortszeit) wieder spielen.