Geschrumpfte Wuppertaler wollen ihre Gegner zumindest ärgern

Aus finanziellen Gründen wird der Wuppertaler SV bei seinem Kader einige Kompromisse eingehen müssen. Doch mit dem neuen Trainer René Klingbeil und einer runderneuerten Mannschaft soll es für die Gegner in der Regionalliga West auch weiterhin nicht angenehm sein, mit dem WSV die Klingen zu kreuzen.

Basteln gemeinsam an den letzten Kaderlücken des Wuppertaler SV: Der neue Trainer René Klingbeil (links) und der Sportliche Leiter Gaetano Manno IMAGO/Otto Krschak

Weil sich die Nationalmannschaft Sloweniens derzeit im Stadion am Zoo auf ihre EM-Spiele (gegen Dänemark, Serbien und England) vorbereitet, muss der Wuppertaler SV regelmäßig umziehen. So fand die Vorstellung des neuen Cheftrainers René Klingbeil (43/zuletzt FC Carl Zeiss Jena) in den Räumlichkeiten eines Sponsor- und Medienpartners statt. Die ersten Trainingseinheiten unter der Regie des Ex-Profis werden ab Sonntag, 23. Juni, auf der Platzanlage an der Oberbergischen Straße über die Bühne gehen, ehe der WSV dann eine Woche später sein Trainingslager im sauerländischen Willingen bezieht.

Bis dahin wartet vor allem auf Sportdirektor Gaetano Manno (41) noch einiges an Arbeit, um den Kader für die neue Saison möglichst bald zu komplettieren. Weil mit Kapitän Lion Schweers (28) bereits weitgehende Einigung über eine bevorstehende Vertragsauflösung besteht, kann Neu-Trainer Klingbeil nach aktuellem Stand mit 15 Feldspielern und zwei Torhütern planen. Darunter befinden sich mit Schlussmann Krystian Wozniak (26), Abwehrchef Niklas Dams (34) sowie den Offensivspielern Kevin Hagemann (33), Semir Saric (26) und Marco Terrazzino (33) lediglich fünf Akteure aus dem bisherigen Aufgebot, nicht zuletzt wegen der Etatreduzierung um einen hohen sechsstelligen Betrag.

Neu im Aufgebot sind vier Talente aus der eigenen Jugend und die bislang acht verpflichteten Neuzugänge, von denen Rückkehrer Dominik Bilogrevic (25/SC Paderborn 07 U 21), die Stürmer Dildar Atmaca (21/1. FC Bocholt) und Pedro Cejas (23/Rot Weiss Ahlen) sowie die Zwillinge Joep und Niek Munsters (beide 22/SV Lippstadt 08) zuletzt schon in der Regionalliga West am Ball waren. Für die beiden Außenverteidiger Subaru Nishimura (20/Sportfreunde Baumberg) und Levin Müller (21/TSG Sprockhövel) ist die vierte Liga dagegen ebenso Neuland wie für Angreifer Dilhan Demir (20/SV Schermbeck). Alle drei machten durch gute Leistungen in der Oberliga auf sich aufmerksam.

Wir können es uns diesmal nicht leisten, jede Position doppelt zu besetzen. Gaetano Manno, Sportlicher Leiter des WSV

Manno will möglichst schon bis zum Trainingsstart sehr nah an die vorgesehene Kadergröße von 20 Feldspielern und zwei Torhütern herankommen. Ganz oben auf der Wunschliste stehen ein weiterer Innenverteidiger, ein Linksverteidiger, ein Zehner und ein zusätzlicher Stürmer. Eine weitere Position soll möglichst flexibel besetzt werden. "Wir können es uns diesmal nicht leisten, jede Position doppelt zu besetzen", sagt der WSV-Sportdirektor im kicker-Gespräch. "Deshalb müssen wir auch darauf achten, dass zumindest der eine oder andere Spieler variabel einsetzbar ist." So können beispielsweise Subaru Nishimura und Levin Müller auf beiden Abwehrseiten verteidigen.

Neu-Trainer Klingbeil, dessen Familie ihren Lebensmittelpunkt im Erzgebirge behalten wird, soll bei der Spielersuche seine Vorstellungen bereits einbringen. "Mir ist vor allem wichtig, dass die Jungs den unbedingten Willen auf den Platz bringen", so der A-Lizenz-Inhaber, der die WSV-Verantwortlichen nicht zuletzt damit überzeugte, dass er - wie Manno betont - "bereits bewiesen hat, junge Spieler fördern und weiterentwickeln zu können. Es hat in den Gesprächen sofort gepasst."

Klar ist: Trotz der Plätze drei, zwei und drei in den zurückliegenden Spielzeiten wird der WSV wegen der geringeren finanziellen Mittel diesmal nicht als Aufstiegsfavorit in die kommende Spielzeit starten, zumal Drittliga-Absteiger MSV Duisburg hohe Ambitionen verfolgt. Dennoch verbreitet Manno Zuversicht: "Mit dem Stand der Planungen bin ich sehr zufrieden. Ich bin guter Dinge, dass wir ein Team zusammenstellen, das jeden Gegner in der Liga zumindest ärgern kann."