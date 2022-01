Geschlossenes Stadiontor führte offenbar zur Massenpanik

Ein irrtümlich verschlossenes Eingangstor soll die Ursache für die Zuschauerkatastrophe in Kameruns Hauptstadt Jaunde gewesen sein.

"Wer hat das Tor geschlossen?" In Kamerun müssen Antworten gefunden werden. AFP via Getty Images

"Das Tor hätte offen sein müssen, sonst wären sie durchgegangen, aber aus unerklärlichen Gründen war es geschlossen", sagte Patrice Motsepe, Präsident der afrikanischen Fußball-Konföderation CAF, und fragte: "Wer hat das Tor geschlossen? Wer ist für dieses Tor verantwortlich?" Kameruns Präsident Paul Biya hatte bereits am Dienstag eine Untersuchung des Unglücks angeordnet. Die Massenpanik vor der Partie zwischen Gastgeber Kamerun und den Komoren am Montagabend ereignete sich an den Stadion-Toren, an denen die letzten Ticketkontrollen stattfinden sollten.

Motsepes Aussagen ergänzen die bisherigen Schilderungen zum Hergang des Unglücks und zu seinen Auslösern. Denn zunächst hatten Augenzeugen übereinstimmend berichtet, dass sich Fans ohne gültige Eintrittskarten Zutritt zur Arena verschaffen wollten und damit eine Massenpanik ausgelöst hätten. Dabei seien viele Menschen an Absperrungen gedrückt und dabei vereinzelt zu Tode gekommen. Ob die von den Zeugen beschriebenen Gitter und das von Motsepe erwähnte Eingangstor identisch sind, war am Dienstagabend zunächst noch unklar.

Bei der Tragödie hatten acht Menschen ihr Leben verloren, zudem wurden 38 weitere verletzt - sieben davon nach Angaben des Gesundheitsministeriums schwer.