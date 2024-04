Geschke zu Baskenland-Sturz: "Es ist diese Wer-bremst-verliert-Mentalität"

Die Radstars Vingegaard und Evenepoel verletzten sich bei einem Sturz schwer. Der deutsche Profi Geschke fuhr an der Unfallstelle vorbei und äußerte danach Kritik an der Fahrweise im Feld.

Nach dem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt sieht Simon Geschke die Ursache bei den Fahrern. "Es war hundertprozentig die Schuld der Fahrer. Die waren einfach zu schnell. Die Straße war gut, es war trocken. Es war keine Kurve, die völlig überraschend kam", sagte der Teilnehmer des Rennens am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin froh, dass keiner im Koma liegt", sagte der 38 Jahre alte Routinier, der nach dieser Saison aufhört.

Die Topstars Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel und unter anderem der Australier Jay Vine sowie der Vuelta-Elfte von 2023 Steff Cras erlitten bei einem Massensturz auf der vierten Etappe der Rundfahrt am Donnerstag schwere Knochenbrüche. Mögliche Straßenschäden und die zunehmend aggressivere Fahrweise im Feld gerieten in den Fokus bei der Suche nach Ursachen.

"Super tragisch", aber "schwer, einen Schuldigen auszumachen"

"Es ist diese Wer-bremst-verliert-Mentalität", sagte Geschke, der an der Unfallstelle vorbeigefahren war und dabei schon vermutete, dass die Favoriten betroffen waren. "Es ist super tragisch, aber es ist aus meiner Sicht die Nervosität der Fahrer. Jeder wollte in die ersten Zehn in dieser Abfahrt rein. Und wenn dann keiner bremst, dann passiert so etwas. Aber es ist schwer, einen Schuldigen auszumachen." Fahrer bräuchten sich laut Geschke nicht "über Streckenführung und schlechten Straßenbelag beschweren", meinte er: "Viele Stürze sind die Schuld der Fahrer."

Für Geschke ist es sein letztes Profi-Jahr. Im Januar hatte der Tour-de-France-Etappensieger von 2015 sein Karriereende bekannt gegeben.