Geschke bei der Deutschland Tour - Buchmann zur Vuelta

In einem Monat startet die Deutschland Tour - mit Simon Geschke, der in Frankreich das Bergtrikot noch ganz knapp verpasst hatte. Das Team Bora-hansgrohe hat dagegen noch keine finale Entscheidung getroffen.

"Wir wollen den Deutschen ein Stück weit Vorrang lassen. Wir haben Leute wie Nils Politt als Vorjahressieger, Max Schachmann oder Lennard Kämna im Kopf", sagte Teamchef Ralph Denk der Deutschen Presse-Agentur. Kämna fehlten bei der Tour in Megeve nur winzige elf Sekunden zum Gelben Trikot, den Etappensieg verpasste der Norddeutsche in La Planche des Belles Filles um weniger als 100 Meter. Wegen einer Erkältung war Kämna nach dem zweiten Ruhetag ausgestiegen.

Sicher nicht zu sehen sein wird Emanuel Buchmann. Der Kletterspezialist, der im Frühjahr beim Giro d'Italia Siebter geworden war, in Frankreich aber nicht am Start war Paris, wird bei der am 19. August startenden Vuelta ins Rennen gehen. "Emu (Buchmann, Anm. d. Red.) hat bereits einen tollen Giro gefahren mit seiner zweiten Top-Ten-Platzierung bei einer großen Rundfahrt. Jetzt fährt er die Spanien-Rundfahrt. Dann haben wir ein klares Bild für die Zukunft", betonte Denk.

Geschke folgt auf Degenkolb

Dagegen wird Simon Geschke in Deutschland zu sehen sein. Zwar erhielt sein Team Cofidis keine der vier Wildcards. Diese gingen an Saris Rouvy Sauerland Team, Team Lotto - Kern Haus, Team Dauner | Akkon - und eine deutsche Nationalauswahl. In Letzterer können sich Nachwuchsfahrern aus weiteren deutschen Kontinental-Mannschaften gemeinsam mit den weltbesten Profis beweisen. Wie die Organisatoren der Deutschland Tour mitteilten, wird die Equipe von Simon Geschke angeführt. Der Berliner fuhr bei der Tour neun Tage lang im Gepunkteten Trikot des Bergkönigs und verlor dieses auf der letzten Bergetappe. Geschke tritt damit die Nachfolge von John Degenkolb an, der im Vorjahr Kapitän war.