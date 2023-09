Sein erstes Tor im Trikot des FC Sevilla hätte Sergio Ramos gerne gegen den FC Barcelona geschossen. An einem nicht nur für ihn besonderen Abend schrieb er stattdessen die Schlagzeile, die er niemals lesen wollte.

Als Real Madrid am 2. April 2016 im Camp Nou antrat, war die Besonderheit dieses Clasicos, dass er nur neun Tage nach dem Tod der großen Barça-Ikone Johan Cruyff stattfand. "Merci Johan" stand auch auf dem Shirt eines achtjährigen Jungen, der an der Hand von Sergio Ramos als Einlaufkind den Rasen betrat. Seine Geschichte ist es, die diesen Clasico siebeneinhalb Jahre später noch besonderer macht.

Der damals Achtjährige hört auf den Namen Lamine Yamal und läuft inzwischen mit eigenen Einlaufkindern in Stadien ein - am Abend des 29. September 2023 erstmals gegen Sergio Ramos. Die Real-Legende trägt mittlerweile das Trikot des FC Sevilla und erinnerte sich vermutlich weitaus weniger noch an den gemeinsamen Moment mit Yamal, mit dem ihm nun eine weitere denkwürdige Szene verbindet.

"Er hat ein großes Spiel gemacht", attestierte Barça-Trainer Xavi seinem 37-jährigen Weggefährten nach der Partie zwar, was in der 76. Minute jedoch hinfällig geworden war. Sergio Ramos sorgte für die Schlagzeile, die er vermutlich niemals lesen wollte und "machte Barça zum Tabellenführer". Geschichten, die nur der Fußball schreibt.

Nach einer Verlagerung auf seine rechte Seite köpfte Youngster Yamal den Ball am Fünfer quer, eigentlich wollte er für einen Mitspieler ablegen. Doch die Kugel sprang auf und Gegenspieler Ramos so unglücklich gegen die Beine, dass sie von dort den Weg ins eigene Tor fand. Der einzige Treffer des Spiels. "Es wäre schön, mein erstes Tor für Sevilla gegen Barça zu schießen", hatte Ramos im Vorfeld kokettiert. So hatte er sich das wahrscheinlich nicht vorgestellt.

2016 flog Ramos vom Platz

"Es war ein unglückliches Tor", nahm ausgerechnet Xavi den Routinier in Schutz. "Für ihn ist das bitter, aber für uns ist es gut. So ist das Leben." Für den Sportler Ramos hielt es schon oft Licht- und Schattenseiten bereit. So unterlief ihm in jenem Clasico vor siebeneinhalb Jahren zwar kein Eigentor, er flog in der Schlussphase aber vom Platz. Immerhin gewann Real damals, das am Samstagabend - mit einem Sieg bei Überraschungsmannschaft Girona (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - die Tabellenführung zurückerobern kann.