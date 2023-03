Geschehnisse aus dem Hinspiel sind beim FCA "kein Thema" mehr

Nach der Niederlage in Berlin gilt es für den FC Augsburg am Samstag vor ausverkaufter Kulisse gegen Werder Bremen zu punkten. Im Hinspiel bot das Duell ordentlich Emotionen und Redebedarf.

Enrico Maaßen will mit dem FC Augsburg die Serie von vier Heimsiegen in Folge auch gegen Bremen fortsetzen. IMAGO/Krieger

"Halb voll" sei das Glas beim FCA aus Sicht von Enrico Maaßen auch nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC, erklärte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag. In Berlin ließen die Fuggerstädter die nötige Kreativität vermissen, weshalb man es nicht geschafft hat, sich "dort viele Tormöglichkeiten zu erarbeiten". Trotz einem "sehr guten" Start in die zweite Hälfte gelang Maaßens Team kein Treffer, im Gegensatz zu den Berlinern: "Am Ende sind es dann einfache Gegentore, die wir bekommen haben", reflektierte Augsburgs Coach.

Ständiges Auf und Ab: Geht Augsburgs Serie weiter?

Beim Blick auf die vorherigen sechs Bundesligaspieltage in 2023, die der FCA allesamt im Wechsel von Auswärtsniederlage und anschließendem 1:0-Heimsieg beendete, war die Niederlage im Olympiastadion schon fast erwartbar. Während dieser Trend für die Augsburger nur bedingt zufriedenstellend ist, dürften die Fans eine Fortsetzung der Serie am kommenden Samstag wohl dennoch bevorzugen.

Verzichten müssen die Augsburger auch gegen Bremen auf Elvis Rexhebcaj (Muskelfaserriss) und Felix Uduokhai (Oberschenkelverletzung), die weiterhin "mindestens drei Wochen" ausfallen und dem FCA somit wie auch schon in Berlin fehlen werden. Unabhängig von den beiden Verletzten und bedingt durch den "guten Konkurrenzkampf im Team", können personelle Änderungen in der Startelf "durchaus sein": "Wir trainieren morgen nochmal und denken darüber nach, vielleicht auf der ein oder anderen Position etwas zu verändern", so Maaßen.

Hitzige Stimmung im Hinspiel

Nachdem im Hinspiel die Emotionen im Weserstadion nach dem gehaltenen Elfmeter von FCA-Keeper Rafal Gikiewicz und seiner anschließenden Jubelgeste übergekocht waren, ordnete Augsburgs Coach die Geschehnisse vor dem Rückspiel noch einmal ein: "Es ist normal, dass diese Thematik jetzt nochmal aufgemacht wird." Für seine Mannschaft, die sich auf die "eigene Leistung konzentrieren" müsse, sei das ganze aber "kein Thema" mehr.

Auf eine lautstarke Unterstützung der eigenen Anhänger dürfen sich Enrico Maaßen und der FC Augsburg am Samstag trotz allem freuen: Die Tickets für das Duell mit Werder Bremen sind bereits seit einigen Tagen ausverkauft, was der Trainer nach den drei Heimsiegen in Folge als eine Art "Auszeichnung" ansah.