Geschäftszahlen-Verbesserung um 15 Millionen Euro: Werder nicht mehr auf der Intensivstation

Der SV Werder Bremen hat die abgelaufene Saison 2020/21 mit einem negativen Geschäftsergebnis von 8,8 Millionen Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das jedoch eine signifikante Verbesserung - um 15 Millionen Euro.

Klaus Filbry hat am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen im Wohninvest Weserstadion die Geschäftszahlen der Saison 2020/21 bekanntgegeben. Der Geschäftsführer Finanzen erklärte trotz 35 Millionen Euro an Mindereinnahmen durch die Pandemie (Saison 2019/20: acht Millionen Euro, Saison 2020/21: 27 Millionen Euro.), dass sich die wirtschaftliche Situation des Klubs nicht mehr "in irgendeiner Form bedrohlich" darstellt.

Wir werden weiter an den Folgen von Corona zu knabbern haben. Klaus Filbry

Im Vergleich zur Vorsaison, in der Werder ein Rekordminus von 23,8 Millionen Euro ausgewiesen hatte, wurde eine Verbesserung um 15 Millionen Euro erzielt. "Das werden nicht viele Bundesligisten im zweiten Pandemiejahr schaffen", sagte Filbry, der für die Saison 2019/20 somit ein negatives Geschäftsergebnis von 8,8 Millionen Euro verkündete. "Wir lagen auf der Intensivstation. Diese konnten wir verlassen", so Filbry, "aber wir werden weiter an den Folgen von Corona zu knabbern haben, weil wir Fremdkapital aufgenommen haben."

Durch den aufgenommen und durch eine Landesbürgschaft abgesicherten Kredit in Höhe von 20 Millionen Euro und einer Mittelstandsanleihe, die die Liquidität um 18 Millionen Euro erhöhen konnte, belaufen sich die Bremer Gesamtverbindlichkeiten auf 38 Millionen Euro, die in den nächsten Jahren sukzessiv zurückgezahlt werden müssen, laut Filbry vor allem durch Transfererlöse. Es bleibe also weiterhin "Druck auf dem Kessel", obwohl die aktuelle Saison durchfinanziert ist.

"Unfassbarer Kraftakt"

Das um 15 Millionen Euro verbesserte Geschäftsergebnis machte insbesondere ein Transfernettoerlös von zehn Millionen Euro aus den Verkäufen von Davy Klaassen (Ajax Amsterdam) und Milot Rashica (Norwich City) möglich. Zudem wurden - unter Berücksichtigung von anderen Kostenfaktoren - Gehaltssparmaßnahmen im Bereich Personal (2,4 Millionen Euro am Kaderbudget, 600.000 Euro in der Verwaltung) umgesetzt, weitere 3 Millionen Euro an Einsparungen wurden durch einen harten Kostenkurs realisiert, etwa im Bereich Kommunikation oder Reisetätigkeiten. Filbry spricht angesichts dessen von einem "unfassbaren Kraftakt, den wir als Organisation geschafft haben".

Auch sportlich sieht Filbry den SV Werder gut gerüstet, um "um den Wiederaufstieg mitzuspielen", dank eines "ausgewogenen, robusten, spannenden Kaders", den Frank Baumann zusammengestellt habe. Dem Sportchef, der laut seinem Geschäftsführer-Kollegen oftmals "auf die Fresse" bekommen habe, attestierte Filbry nach Ende der Transferperiode zum 31. August ein "sehr gutes" Zwischenzeugnis. Baumann habe Kosten reduziert - der Gehaltsetat wurde um 27 Millionen Euro auf unter 20 Millionen Euro drastisch gesenkt -, Erlöse generiert und eine Mannschaft mit Perspektive aufgebaut. Zumindest Letzteres wird zwar erst noch abzuwarten sein. Für das kommende Geschäftsjahr steuert Werder jedoch bereits auf ein positives Ergebnis zu, Filbry sprach diesbezüglich von einer "Meisterleistung".