Geschäftsführer Wehrle verlässt den FC gen VfB

Geschäftsführer Alexander Wehrle wird den 1. FC Köln im kommenden Jahr verlassen und innerhalb der Bundesliga einen neuen Posten antreten, das ist seit Mittwochvormittag offiziell.

Der 46-Jährige macht von seinem Sonderkündigungsrecht in seinem bis 2023 laufenden Vertrag Gebrauch und wird im Laufe des Aprils 2022 zum VfB Stuttgart wechseln, wo er den Posten des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Hitzlsperger an, der seinen Vertrag beim VfB auf eigenen Wunsch nicht verlängern wird.

"Alexander Wehrle hat uns frühzeitig darüber informiert und in seine Gedanken miteinbezogen, dass es den Ruf aus seiner Heimat gibt und dass er diesem trotz der engen Verbundenheit zum FC folgen möchte, weil ihn die Aufgabe als Vorstandsvorsitzender sehr reizt", wird FC-Präsident Werner Wolf zitiert: "Für diese Offenheit und Transparenz sind wir sehr dankbar. Ganz offen können wir als Vorstand auch sagen, dass man seinen Kapitän - und das ist Alexander Wehrle für das Geißbockheim - nur ungerne ziehen lässt."

Wolf schätzt Wehrle, unter dessen Regie "der Verein in vielen Dimensionen gewachsen" ist. "Er war einer der Architekten der Neuaufstellung nach 2012 und hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Verein gerettet werden konnte", so Wolf weiter: "Er war in guten wie auch in schweren Zeiten eine absolute Konstante und das Gesicht des Vereins." Mit Wehrles Wechsel nach Stuttgart gehe "eine Ära zu Ende".

Alexander Wehrle ist einer der profiliertesten Geschäftsführer im deutschen Profifußball. Claus Vogt

In Schwaben beginnt dafür eine neue. "Thomas Hitzlsperger hat den VfB als Vorstandsvorsitzender verändert und geprägt. Einen passenden Nachfolger zu finden, der seine Arbeit nicht nur weiterführt, sondern den VfB weiterentwickeln kann, hatte für den Aufsichtsrat höchste Priorität", wird Claus Vogt, Vorsitzender des Aufsichtsrats beim VfB, zitiert. "Wir sind froh, dass wir mit Alexander Wehrle genau den richtigen Mann für diese Aufgabe gewonnen haben. Alexander Wehrle hat in den vergangenen Jahren eine herausragende Bilanz beim 1. FC Köln vorzuweisen und ist darüber hinaus einer der profiliertesten Geschäftsführer im deutschen Profifußball."

Den FC "mit sehr viel Herzblut geführt"

Wehrle verabschiedet sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "In den neuneinhalb Jahren sind Köln und der FC zu meinem Zuhause geworden. Europa League, Abstieg, direkter Wiederaufstieg, das herausfordernde Management während der Corona-Krise - ich bin unheimlich dankbar für jeden einzelnen Tag am Geißbockheim." Auch wenn es nun zurück in die Heimat geht, "ist mir diese Entscheidung wirklich nicht leichtgefallen. Ich habe den 1. FC Köln immer mit der allergrößten Leidenschaft und sehr viel Herzblut geführt."

In seinem letzten Monat gehe es nun darum, "einen Klub zu übergeben, der bestmöglich aufgestellt ist". Unter Steffen Baumgart spielten die Kölner eine bemerkenswerte Hinrunde, die sie auf Rang acht beenden konnten.