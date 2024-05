Geschäftsführer verlässt SG BBM Bietigheim

Der frischgebackene Meister im deutschen Frauenhandball, Bietigheim, verliert zum Saisonende seinen Geschäftsführer.

"Bereits vor einigen Wochen teilte Bastian Dörr den Vorständen der HB Ludwigsburg seine Entscheidung mit, zukünftig nicht mehr an der Spitze des erfolgreichsten deutschen Handballfrauenteams zu stehen", teilte der Verein mit. Die Profi-Frauen der SG BBM Bietigheim gehen ab der kommenden Saison unter der Fahne von HB Ludwigsburg auf Titeljagd.

Bastian Dörr ist seit August 2018 bei der SG BBM Bietigheim tätig und übernahm im September 2023 die Geschäftsführung. Zum 1. Juli 2024 verlässt er nun den Verein. Somit war der 44-Jährige in seiner Zeit beim schwäbischen Spitzenteam an zwölf Titeln beteiligt und erreichte zuletzt mit den „SG-Ladies" zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Final Four der Champions League.

Dörr will "neuen Karriereweg" einschlagen

"Dörr trieb die Professionalisierung des Klubs unermüdlich voran, zudem ebnete er mit den Weg zum erfolgreichen Umzug der SG BBM Frauen GmbH nach Ludwigsburg", heißt es in der Vereinsmitteilung. Bastian Dörr: „Es waren insgesamt sechs aufregende, vor allem erfolgreiche Jahre in Bietigheim, die ich niemals vergessen werde. Diese Zeit hat mich aber auch sehr viel Kraft gekostet. Speziell die Aufgaben als Geschäftsführer mit dem „Mammutprojekt" Umzug nach Ludwigsburg war sehr intensiv und herausfordernd."

Er erklärt: "Deswegen habe ich gemeinsam mit meiner Familie beschlossen, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, einen neuen Karriereweg einzuschlagen. Ich danke Herrn Eberhard Bezner für sein entgegengebrachtes Vertrauen und seiner jahrelangen Unterstützung dieses einmaligen Erfolgsprojektes im Frauenhandball."

„Bastian Dörr als zuverlässigen Mitarbeiter und zuletzt als Geschäftsführer zu haben, war eine Top-Personalie für die SG BBM. Er trägt seinen entscheidenden Anteil daran, dass die Frauen GmbH professionell agierte, sich stetig weiterentwickelte und letztendlich auch so erfolgreich war", so Eberhard Bezner, Mitbegründer und -gesellschafter der Olymp Bezner KG sowie Beiratsvorsitzender der SG BBM Frauen GmbH.

Nachfolger soll nach Final Four verkündet werden

Mit einem Nachfolger befinde sich der Verein in guten Gesprächen und hoffe bereits nach dem Final Four in Budapest, welches am ersten Juni-Wochenende stattfindet, Vollzug melden zu können, so der Verein.