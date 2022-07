Geschäftsführer Carro verlängert langfristig in Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag von Geschäftsführer Fernando Carro (57) verlängert. Das gab der Verein am Montag bekannt.

Carros Vertrag, der bislang bis 30. Juni 2024 datiert war, läuft nun bis zum 30. Juni 2027. "Er vertritt den Klub national wie international hervorragend", wird Werner Wenning, der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses, in der Vereinsmitteilung zitiert. "Seine Stimme hat zunehmend Gewicht, das tut auch Bayer 04 gut."

Carro trat den Posten im Sommer 2018 an und ist seit 2021 auch im Vorstand der europäischen Klub-Vereinigung ECA. Darüber hinaus war er als Mitglied von UEFA-Arbeitsgruppen und -Gremien an der Entstehung der ab 2024 greifenden Champions-League-Reform beteiligt. In seiner Position arbeitet er eng mit Simon Rolfes, seit 1. Juli offiziell Geschäftsführer Sport, zusammen.

"Das emotionale und dynamische Umfeld des Fußballs liegt mir, genauso wie die professionellen Rahmenbedingungen, die bei Bayer 04 geboten werden", heißt es vonseiten des gebürtigen Spaniers. "Nun gilt es, die gute Basis optimal zu nutzen und uns weiter zu verbessern. Wir verfolgen in allen Bereichen unserer Organisation ambitionierte Ziele."