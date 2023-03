Gesamtsieg und Raw Air: Skispringer Granerud räumt ab

Der norwegische Skispringer Halvor Egner Granerud hat nach seinem Triumph bei der Vierschanzentournee weitere große Titel abgeräumt.

Trotz dem zweiten Platz zufrieden: Halvor Egner Granerud. NTB/AFP via Getty Images

Granerud steht seit Sonntag als Gesamtweltcup-Sieger fest und gewann dazu die hochdotierte Raw-Air-Wertung in seinem Heimatland Norwegen. Beim zweiten Skifliegen auf der Riesenanlage in Vikersund musste sich der 26-Jährige am Sonntag nach Versuchen auf 234 und 219 Meter nur Stefan Kraft geschlagen geben.

Der Österreicher stand im ersten Durchgang mit Mühe die Topweite des Tages (246,5 Meter). Dritter wurde Anze Lanisek aus Slowenien. Granerud kommt in diesem Winter auf zwölf Tagessiege. Bis zum Rekord des Slowenen Peter Prevc fehlen noch drei - genauso viele Einzel-Wettbewerbe gibt es noch.

Das deutsche Team war wie am Vortag chancenlos. Bester Athlet aus dem Team von Chefcoach Stefan Horngacher wurde wie schon am Samstag Olympiasieger Andreas Wellinger, der mit 207,5 und 236 Metern nicht über Rang 13 hinauskam.

"Ich habe einfach gemerkt, dass mehr drin gewesen wäre", sagte Wellinger. Auch Markus Eisenbichler (14.) und Karl Geiger (17.) hatten mit der Flug-Weltspitze nichts zu tun. Während Biathleten und Alpine mit dem Winter durch sind, stehen für die Skispringer noch zwei Wochenenden im finnischen Lahti und beim Fliegen im slowenischen Planica an.

