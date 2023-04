Gesamtführung ausgebaut: Vingegaard gewinnt auch vierte Etappe

Der Däne Jonas Vingegaard hat sich auch den Tagessieg bei der vierten Etappe gesichert und baut seinen Vorsprung auf Mikel Landa aus. Bester Deutscher wurde Emanuel Buchmann auf Platz elf.

Nach seinem Erfolg in der dritten Etappe und der damit verbundenen Übernahme der Gesamtführung hat sich Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard auch in der vierten Etappe den Sieg gesichert. Der Däne vom Team Jumbo-Visma setzte sich auf den 175,7 Kilometern mit Start und Ziel in Santuruzi gegen den Mikel Landa (Bahrain-Victorious) durch.

15 Kilometer vor dem Ende startete Vingegaard am letzten und steilsten Anstieg der Etappe einen Angriff. Einzig Landa konnte folgen. Auf den flachen Schlussmetern setzte sich der 25-Jährige dann vor dem Spanier durch. Das Ergebnis der Etappe spiegelt auch die Gesamtwertung wider, in der Vingegaard seinen Vorsprung auf Verfolger Landa auf zwölf Sekunden ausbaut.

Auf Rang 14 und mit gut einer Minute Rückstand kam Emanuel Buchman als bester Deutscher ins Ziel. Dadurch schiebt sich der Ravensburger auf Platz elf der Gesamtwertung. In der fünften und vorletzten Etappe wird die Tour am Freitag rund um Amorebieta fortgesetzt. Nach den 165,9 Kilometern auf einer hügeligen Teilstrecke geht die Rundfahrt am Samstag in Eibar zu Ende.

4. Etappe Santurtzi/Spanien (175,70 km)

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 4:22:26 Std.; 2. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Mauro Schmid (Schweiz) - Soudal Quick-Step + 2; 4. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla; 5. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates; 6. Rigoberto Uran Uran (Kolumbien) - EF Education-EasyPost; 7. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ; 8. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team; 9. Clement Champoussin (Frankreich) - Team Arkea-Samsic; 10. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo; 11. Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) +2; ... 40. Anton Palzer (Ramsau/Bora-hansgrohe) +3:26; ... 51. Florian Stork (Bünde/Team DSM) +3:26; ... Simon Geschke (Berlin/Cofidis) +9:08; ... 90. Jasha Sütterlin (Freiburg/Bahrain Victorious) +9:08; ... 96. Luis-Joe Lührs (München/Bora-hansgrohe) +9:08; ... 114. Georg Zimmermann (Augsburg/Intermarché-Circus-Wanty) +12:46; ... 142. Florian Lipowitz (Ulm/Bora-hansgrohe) +15:32

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 17:08:56 Std.; 2. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 12 Sek.; 3. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 31; 4. Matteo Sobrero (Italien) - Team Jayco AlUla + 33; 5. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 36; 7. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 37; 8. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 38; 9. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 39; 10. James Knox (Großbritannien) - Soudal Quick-Step + 46; ... 14. Buchmann ... 51. Stork 11:07, ... 62. Palzer 18:50, ... 80. Zimmermann 23:58, ... 109. Sütterlin 38:33, ... 112. Lührs 41:10, ... 120. Geschke 43:39, ... 128. Lipowitz 47:48