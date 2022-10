Gerüstet für den Gipfel: Simon ist "jetzt schon heiß" auf Wolfsburg

Die Frauen des FC Bayern sind erfolgreich in die Champions League gestartet, Carolin Simon richtet den Fokus aber gleich auf das Gipfeltreffen in Wolfsburg.

2:1 nach 0:1-Rückstand gegen den schwedischen Vertreter FC Rosengard zum Start in die Königsklasse - bei den Münchnerinnen herrschte nach der Partie allgemein Zufriedenheit. Lediglich die karge Torausbeute passte nicht ganz ins Bild, "das Ergebnis hätte auch ein bisschen höher ausfallen können", meinte Carolin Simon. "Am Ende juckt es keinen, Hauptsache drei Punkte", so die Abwehrspielerin.

Simon hatte den von Beginn an dominanten FCB nach dem überraschenden Rückstand mit dem Ausgleich zurück ins Spiel gebracht (35.), Linda Dallmann dann das entscheidende 2:1 in der 57. Minute erzielt. "Es ist natürlich schön, wenn man das erste Spiel gleich erfolgreich bestreitet", sagte Simon, die den Blick sofort auf das anstehende Kräftemessen der beiden deutschen Top-Klubs richtete.

"Hauptsache drei Punkte" dürfte dann auch für diese Partie gelten, wenn Meister Wolfsburg am Sonntag um 14 Uhr (LIVE! bei kicker) auf die Münchnerinnen wartet.

Simon: "Wir werden ein sehr, sehr gutes Spiel machen"

"Natürlich sind wir bereit", erklärte Simon selbstbewusst. Für die 29-Jährige sind "Spiele gegen Wolfsburg immer etwas Besonderes", zumal das Topspiel im großen Stadion über die Bühne geht. "Das wird richtig gut. Wir sind jetzt schon heiß drauf", ließ Simon wissen. "Jetzt schnell regenerieren, dann Fokus und dann, denke ich, werden wir ein sehr, sehr gutes Spiel machen am Wochenende."