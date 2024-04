Gerüchte um SC Magdeburg-Wechsel: Jetzt spricht Andreas Wolff erstmals

Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff hat sich über die Gerüchte, den ihn mit dem SC Magdeburg in Verbindung bringen, geäußert. Der 33-jährige sprach von einer "Ehre".

Vor dem Champions League-Rückspiel zwischen Kielce und dem SC Magdeburg hat Andreas Wolff in der Magdeburger Volksstimme Stellung zu den Gerüchten bezogen, die ihn seit etwa einer Woche mit dem Tabellenführer der Handball Bundesliga in Verbindung bringen.

"Es ist für mich eine Ehre, mit so einem Verein in Verbindung gebracht zu werden", so Wolff, der die Gerüchte damit weder bestätigte, noch widerlegte. Er fügte an: "Und in Deutschland zu spielen, erträumt sich grundsätzlich jeder deutsche Spieler."

Ob ihn die Gerüchte beeinflussen würden, verneinte Wolff indes: "Hier und da bekomme ich das schon mit. Das Wichtige ist aber das Sportliche. Und die Würfe der Spieler ändern sich nicht, ob ich mit dem Verein in Verbindung gebracht werde oder nicht." Am Mittwoch hatte der deutsche Nationaltorwart den SCM mit Kielce in einem knappen Spiel mit 27:26 bezwingen können.