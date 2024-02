Gerson Rodrigues: Ein "kerniger Luxemburger" als größte Gefahr für Sturm?

Drei Spiele, vier Tore. Dynamo-Kiew-Leihspieler Gerson Rodrigues hat bei Slovan Bratislava voll eingeschlagen. Und auch bei Sturm-Trainer Christian Ilzer einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Aus Bratislava berichtet Nikolaus Fink

Ankaragücü, Dynamo Kiew, Troyes, Eyüpspor, Al-Wehda, Sivasspor, Slovan Bratislava. Die Liste der Vereine, bei denen Gerson Rodrigues allein seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 unter Vertrag stand, ist eine durchaus bunte. Viel Anlaufzeit wurde dem 56-fachen Nationalteamspieler Luxemburgs (17 Tore) zuletzt also nicht zugestanden. Doch wie es scheint, benötigt Rodrigues diese gar nicht.

Ein Blick auf Rodrigues' Leistungsdaten bei Slovan dürfte Conference-League-Zwischenrundengegner Sturm Graz Warnung genug sein, das Rückspiel in der slowakischen Hauptstadt nach dem 4:1 vor einer Woche nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn der flexibel einsetzbare Offensivmann traf nicht nur in der steirischen Landeshauptstadt, sondern schrieb auch in seinen beiden bisherigen Ligaspielen an. Am Wochenende erzielte Rodrigues gegen Zlate Moravce einen Doppelpack, insgesamt hält er im Slovan-Dress nach drei Pflichtspielen bei vier Treffern.

"Er hat uns in Graz schon vor einige Aufgaben gestellt. Er hat auch in der Liga gezeigt, dass er ein sehr, sehr gefährlicher und wuchtiger Stürmer ist", warnte Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor Rodrigues' Qualitäten. "Er kann eine Abwehr richtig beschäftigen." Daher müsse man in der Verteidigung umso genauer agieren, so Ilzer.

Ilzer macht Rodrigues als "Schlüsselspieler" aus

Scheint die Ausgangslage vor dem Rückspiel in Bratislava eindeutig, hätte Rodrigues dem Duell beim Hinspiel eine andere Richtung geben können. Der Winter-Neuzugang mit portugiesischen Wurzeln hatte Sturm-Tormann Vitezslav Jaros in der 17. Minute beim Stand von 1:1 bereits umkurvt, Gregory Wüthrich bewahrte die Steirer mit einer starken Rettungstat gerade noch vor dem Rückstand. "Man hat in Graz gesehen, welche Qualität sie im Abschluss haben, wenn sie zu viel Raum kriegen", sagte Ilzer mit Blick auf Slovans Offensivspieler. "Das müssen wir unbedingt verhindern."

Rodrigues sei für Slovan im Angriff bereits nach kurzer Zeit ein "Schlüsselspieler" geworden, betonte Ilzer. Ein kleines Fragezeichen steht allerdings hinter der Fitness des 28-Jährigen, musste er im Herbst bei Sivasspor doch auch aufgrund von Wadenproblemen immer wieder pausieren. "Er hat jetzt zweimal fast 90 Minuten gespielt - ich bin gespannt, wie er das körperlich verkraftet", meinte Ilzer. "Aber er wirkt so, als wäre er ein recht kerniger Luxemburger, der uns auch morgen vor die eine oder andere Aufgabe stellen wird."