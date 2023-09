Gersbeck vor der Rückkehr in den Kader

Das finale Statement des Klubs steht noch aus, intern aber ist die Entscheidung nach kicker-Informationen gefallen. Hertha BSC plant, den seit Mitte Juli suspendierten Marius Gersbeck (28) wieder in den Profi-Kader einzugliedern.

Dem 28-Jährigen war am Donnerstag vor dem Landgericht Salzburg nach einem Schuldeingeständnis und einer Entschuldigung beim Opfer eine Zahlung in Höhe von 40.000 Euro auferlegt worden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hatte gegen Gersbeck Anklage wegen schwerer Körperverletzung erhoben, was zu einer Haftstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren hätte führen können. Der Torhüter, der im Sommer für 300.000 Euro Ablöse vom Karlsruher SC zu seinem Heimat- und Herzensklub zurückgekehrt war, hatte während des Juli-Trainingslagers von Hertha BSC in Zell am See einen 22-jährigen Österreicher bei einer Auseinandersetzung unweit des Teamhotels mit Schlägen und Tritten schwer verletzt.

Das Opfer hatte eine Orbitabodenfraktur (Bruch des Bodens der Augenhöhle), eine Kieferhöhlenwandfraktur sowie ein Lidhämatom davongetragen. "Ich bedaure den Vorfall zutiefst. Ich würde mich noch gerne beim Opfer persönlich entschuldigen", hatte Gersbeck gleich zum Prozessauftakt gesagt. Anschließend hatte er sich per Handschlag bei dem 22-jährigen Österreicher entschuldigt und angefügt: "Ich hoffe, dass du keine Folgeschäden hast." Zivilrechtlich hatte sich Gersbeck mit dem Opfer bereits vor Wochen auf der Grundlage der Zahlung einer sechsstelligen Summe geeinigt. Auch das fand Berücksichtigung beim Gericht, das die Möglichkeit der Diversion nutzte und Gersbeck am Donnerstag die Auflage erteilte, 40.000 Euro an die österreichische Staatskasse zu zahlen. Gersbeck beglich den Betrag noch vor Ort, danach wurde das Verfahren eingestellt.

"Keine formale Verurteilung, kein Schuldspruch"

Unmittelbar danach hatte Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich die Tür für den vom Klub seit dem Vorfall suspendierten Gersbeck (Vertrag bis 2026) wieder aufgemacht. "Nach unserem Kenntnisstand hat es keine vollständige Hauptverhandlung, keine formelle Verurteilung und damit auch keinen Schuldspruch gegeben", hieß es in einem vom Klub veröffentlichten Statement. "Es ist bekannt, dass Marius sich bei dem Geschädigten entschuldigt und sich mit diesem außergerichtlich geeinigt hatte. Für uns als Klub ist also im Moment festzuhalten: Das Gericht hat die Schuld offenbar als nur gering angesehen. Unser Spieler wurde strafrechtlich nicht verurteilt und hat den Verletzten einvernehmlich entschädigt. Bei dieser Sachlage schließen wir unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten nicht aus, dass Marius Gersbeck eine zweite Chance erhält. Wir werden dies intern besprechen und zeitnah entscheiden."

Zeitnah wieder im Training

Nach kicker-Informationen haben sich Geschäftsführung und Gremienmitglieder noch am Donnerstag in einem Video-Call mehrheitlich darauf verständigt, Gersbeck zeitnah wieder in den Trainingsbetrieb einzugliedern und ihm eine zweite Chance zu geben. Intern warb besonders Präsident Kay Bernstein seit Wochen dafür, während es in Teilen des Aufsichtsrates angesichts der Schwere der Verfehlung und mit Verweis auf die Werte des Klubs Widerstand gegen eine Begnadigung des Torwarts gab und gibt.

Trotz der internen Debatte soll nun die Tür für den Keeper dem Vernehmen nach wieder komplett aufgehen, der dreifache Familienvater könnte bereits in der kommenden Woche, spätestens aber in der Länderspielpause wieder zum Team stoßen. Während seiner Suspendierung hatte er auf dem Olympiapark-Gelände individuell mit Max Steinborn, dem Athletiktorwarttrainer des Nachwuchsbereichs, und Andreas Menger, dem Torwarttrainer der Profis, gearbeitet. Mit einer Begnadigung Gersbecks würde Hertha auch die externe Suche nach einem erfahrenen Torhüter einstellen. Seit dem Verkauf des Vorjahres-Stammkeepers Oliver Christensen Anfang August nach Florenz hatten die Berliner mit dem Youngster-Trio Tjark Ernst (20), Robert Kwasigroch (19) und Tim Goller (18) den Zweitliga-Alltag bestritten. Auch am Samstagabend gegen den FC St. Pauli soll der bislang zuverlässig agierende Ernst das Hertha-Tor hüten.