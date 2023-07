Gersbeck verlässt Camp - Hertha-Statement für Montag geplant

Hertha BSC will vor dem Training am Montag eine Stellungnahme zum Fall Marius Gersbeck (28) abgeben. Der Keeper, der nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagmorgen zwischenzeitlich in Zell am See in Polizei-Gewahrsam war, hat das Camp mittlerweile verlassen.

Ihm droht nach drei Wochen bei Hertha schon wieder die Trennung: Torwart Marius Gersbeck IMAGO/Metodi Popow