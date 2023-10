Gersbeck: "Ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht"

Der nach einer Anklage wegen schwerer Körperverletzung wieder in den Profi-Kader eingegliederte Marius Gersbeck (28) hat bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Sonntag Reue bekundet.

Der vor dieser Saison für 300.000 Euro Ablöse vom Karlsruher SC zu seinem Heimat- und Herzensklub zurückgekehrte Torhüter hatte während des Trainingslagers im österreichischen Zell am See Mitte Juli nachts unerlaubt das Teamhotel verlassen und nach einem Streit einen Einheimischen schwer verletzt. Das Opfer hatte eine Orbitabodenfraktur (Bruch des Bodens der Augenhöhle), eine Kieferhöhlenwandfraktur und ein Lidhämatom davongetragen. Gersbeck hatte sich mit dem Österreicher zivilrechtlich auf eine Entschädigungszahlung - dem Vernehmen nach in sechsstelliger Höhe - geeinigt. Das Landesgericht Salzburg hatte das Strafverfahren nach Gersbecks Schuldeingeständnis auf der Grundlage einer Diversion, in deren Rahmen der Profi 40.000 Euro an die österreichische Staatskasse zahlte, Ende September eingestellt.

"Am 15. Juli habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht und bereue diesen zutiefst", sagte Marius Gersbeck am Sonntag zu den etwa 1600 anwesenden Hertha-Mitgliedern in der Messehalle 21A. "Ich habe mein Gegenüber schwer verletzt, was nie meine Absicht war. Ich habe meine Familie, Freunde und die Hertha-Familie schwer enttäuscht. Ab diesem Zeitpunkt habe ich alles versucht, um diesen Fehler wieder gutzumachen."

Gersbeck sei "dankbar dafür, weiterhin meine Erfahrungen in den Dienst der Mannschaft stellen zu dürfen. Ich bin Herthaner durch und durch, der davon träumt, eines Tages im Olympiastadion aufzulaufen. Ich möchte euch in Zukunft den Menschen Marius Gersbeck zeigen, der sein Handeln bereut und für Werte einsteht. Ich möchte Kinder begleiten, damit ihnen nicht das Gleiche passiert, das mir widerfahren ist."

Der Klub hatte Gersbeck (Vertrag bis 2026) nach Einstellung des Strafverfahrens begnadigt. Im Testspiel gegen Oberligist Tennis Borussia Berlin (6:1) hatte Gersbeck am Donnerstag sein 45-minütiges Comeback gegeben. Der Status von Tjark Ernst, der während der Suspendierung Gersbecks überzeugt hatte, als neuer Nummer 1 bleibt indes vorerst unangetastet. Nach Gersbecks Wiedereingliederung hatten etwa 50 Hertha-Mitglieder ihren Vereinsaustritt erklärt. Mit etlichen davon hat Gersbeck inzwischen telefoniert.

Gehaltvolle Gespräche mit Mitgliedern

"Nach unseren Gesprächen bleiben viele dem Verein treu", sagte der dreifache Familienvater am Sonntag. "All denen, die ich nicht erreicht habe, möchte ich anbieten, am Mittwoch nach dem Training auf der Geschäftsstelle mit mir zu sprechen."