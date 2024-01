Gerrard verlängert bis 2027

Steven Gerrard bleibt langfristig in Saudi-Arabien. Wie sein Klub Al-Ettifaq am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 43-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2027. Ursprünglich hatte der frühere Kapitän des FC Liverpool bei Amtsantritt im Vorjahr einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Mit Al-Ettifaq steht der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler aktuell auf Rang acht der Saudi Pro League, sein Team hat nur eines der vergangenen zwölf Ligaspiele gewonnen. Aktuell befindet sich die höchste saudische Spielklasse in der Winterpause. Die Saison wird Mitte Februar fortgesetzt.