German Handball Awards 2023: Wen nominiert ihr als Publikumsliebling?

Die German Handball Awards 2023 werden in zwölf Kategorien ausgeschrieben. Elfmal entscheidet die Jury über die Kandidat:innen - und für die 12. Kategorie seid ihr an der Reihe: Wen nominiert ihr für den Publikumsliebling?

Mehr Partner, mehr Power: Die German Handball Awards 2023 werden von Bock auf Handball, Dyn, handball.net, der HANDBALLWOCHE, handball-world.news und dem Kicker ausgeschrieben. In insgesamt 12 Kategorien werden Spieler:innen, Trainer:innen und andere Handball-Persönlichkeiten ausgezeichnet, die im Jahr 2023 auf sich aufmerksam gemacht haben.

Während in elf Kategorien die Jury (hier gibt es mehr Informationen) über die Nominierten entscheidet, können die Handball-Fans für die Kategorie "Publikumsliebling" ihre Vorschläge einreichen - vom 25. bis 31. Januar 2024. Die 20 Vorschläge für den Publikumsliebling, die am öftesten genannt werden*, werden gemeinsam mit den anderen Kategorien zur Abstimmung gestellt.

Was müsst ihr tun, um euren Publikumsliebling zu nominieren?

Ihr könnt euren Vorschlag ganz einfach über dieses Formular (hier klicken) einreichen. Bitte tragt dafür sowohl Name als auch Verein eures Publikumslieblings in das Textfeld ein (Marie Mustermann - HSG Musterfeld). Es werden nur Nominierungen berücksichtigt, bei denen sowohl Name als auch Verein angegeben sind.

Die einzige Bedingung für die Nominierung: Euer Publikumsliebling muss 2023 als aktive/r Spieler:in in Deutschland aufgelaufen sein. Geschlecht oder Spielklasse spielen dabei keine Rolle. Nominierungen von ehemaligen Handballer:innen, Trainer:innen oder Mannschaften werden nicht berücksichtigt.

Und natürlich: Teilt den Link in eurem Verein/Fanklub/Handball-Umfeld, damit eure Freund:innen und Mannschaftskolleg:innen ebenfalls einen Vorschlag abgeben und ihr so möglichst viele Nominierungen eures Publikumslieblings sammelt!

» Hier geht es zum Formular für den Publikumsliebling

*Hinweis: Es werden beim Publikumsliebling von einem Verein maximal zwei Spieler:innen für die Wahl berücksichtigt. Sollten sich unter den Top20 mehr als zwei Spieler:innen eines Klubs wiederfinden, werden nur die beiden Spieler:innen zur Wahl gestellt, die am öftesten vorgeschlagen wurden. Für die anderen Spieler:innen dieses Vereins rücken so viele Kandidat:innen ab Platz 21 nach, wie es notwendig ist, um auf 20 Kandidat:innen zu kommen.