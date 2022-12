"German Giant" in Topform - van Gerwen mühelos weiter

Gabriel Clemens lieferte bei seinem Auftaktmatch eine großartige Darts-Show und zog in drei Sätzen in die nächste Runde, auch Michael van Gerwen löste seine Pflichtaufgabe. Zuvor hatte Mervyn King in fünf Sätzen das Drittrunden-Ticket gelöst.

Souverän in Runde drei: Gabriel Clemens. Getty Images