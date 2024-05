German Bowl 2023: Ort, Datum, Übertragung

Die Schwäbisch Hall Unicorns stehen zum achten Mal in Folge im Endspiel der GFL. Wie auch schon im Vorjahr bekommen es die Unicorns dabei mit den Potsdam Royals zu tun.

Ursprünglich sollte das Finale der German Football League 2023 in Frankfurt ausgetragen werden, ein Konflikt zwischen der Ausrichterfirma GFS und dem American Footballverband Deutschland (AFDV) führte letztlich jedoch dazu, dass das Endspiel der aktuellen Spielzeit nun doch nicht im Frankfurter Deutsche Bank Park vonstatten gehen wird.

Wo wird der German Bowl ausgetragen?

Stattdessen dient 2023 das Stadion an der Hafenstraße in Essen als Austragungsort des Endspiels. Die Heimspielstätte von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen bietet Platz für rund 20.000 Zuschauer. Nach 1982 und 1984 findet das Finale um die Deutsche Meisterschaft im American Football damit zum dritten Mal in Essen statt.

Wann findet der German Bowl 2023 statt?

Der diesjährige German Bowl wird am Samstag, den 14. Oktober, über die Bühne gehen. Der Kickoff erfolgt dabei um 17 Uhr.

TV & Stream: Wer überträgt den German Bowl 2023?

Footballfans, die das Finale nicht vor Ort verfolgen können, haben die Möglichkeit, das Duell vom heimischen Wohnzimmer oder von unterwegs zu verfolgen. Free-TV-Sender Sport1 bietet nicht nur eine Übertragung auf die Fernsehgeräte, sondern stellt zusätzlich auch einen Livestream im Internet zur Verfügung.

Neuauflage des Endspiels von 2022

Der erste Finalist stand bereits am 30. September fest, nachdem die Schwäbisch Hall Unicorns ihr Duell mit den Dresden Monarchs mit 36:30 für sich hatten entscheiden können. Am darauffolgenden 1. Oktober setzten sich schließlich die Potsdam Royals gegen die Braunschweig Lions durch. Das Endspiel am 14. Oktober im Stadion an der Hafenstraße bestreiten entsprechend die Potsdam Royals gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Die beiden Teams standen sich bereits im Vorjahr im Finale gegenüber, in welchem die Unicorns mit 44:27 triumphierten.

New Yorker Lions stehen weiterhin an der Spitze

Nach drei Finalsiegen aus den letzten fünf Spielzeiten wissen die Schwäbisch Hall Unicorns, worauf es im German Bowl ankommt. Darüber hinaus lief keines der vergangenen acht Endspiele ohne Beteiligung des Vorjahreschampions ab, weshalb die Mannschaft von Head Coach Christian Rothe auch in diesem Jahr bei vielen Buchmachern als Favorit angesehen wird.

Insgesamt konnte Schwäbisch Hall den German Bowl fünfmal gewinnen, die Potsdam Royals warten nach der Vorjahresniederlage weiter auf ihren ersten Titel. Als Rekordsieger mit zwölf Titeln gelten derweil weiterhin die New Yorker Lions aus Braunschweig, die sich die Trophäe letztmals im Oktober 2019 sichern konnten.