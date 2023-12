German Beach Open schreiben erstmals eigene Ehrung aus

Die German Beach Open (GBO) sind die offizielle Beachhandball-Serie in Deutschland. Gemeinsam mit seinem Medienpartner sprungwurf.tv hat der Tourveranstalter in diesem Jahr zum ersten Mal eine eigene Ehrung ausgeschrieben: Die so genannten GBO-Awards.

Belen Gettwart ist für die "GBO-Awards - Frauen 2023" nominiert. jun