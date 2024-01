Gerlinger: "Paranoia vor der Premier League"

Kommt nach der Schlappe für die UEFA vor dem Europäischen Gerichtshof EuGH die Super League? Der langjährige Direktor Recht des FC Bayern, Dr. Michael Gerlinger, glaubt nicht daran.

"Ich denke nicht, dass es dadurch jetzt zur Super League kommt", sagte der Jurist im Gespräch mit dem kicker. Es ist das erste Interview Gerlingers seit seinem Aus beim Rekordmeister. Im September 2023 hatten sich der 50-Jährige und die Münchner nach 18 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit durchaus überraschend getrennt. Gerlinger, der ab 2021 als "Vice-President Sports Business and Competitions" beim FCB fungierte, gilt als einer der geistigen Väter der Großklubvereinigung ECA, die im Super-League-Streit schnell an der Seite der UEFA stand und in einem Joint Venture mit dem Verband für die Vermarktung der Klubwettbewerbe verantwortlich zeichnet. Insofern beschäftigte er sich schon vom ersten Zeitpunkt der Gedankenspiele um die Gründung einer solchen Eliteliga mit dem Projekt.

"Unabhängig von der Rechtslage haben ja bereits ausreichend Klubs klar gemacht, dass sie da nicht mitmachen. Also wird es die Super League einfach faktisch kaum geben können", glaubt Gerlinger. In der Tat hatten zahlreiche Topklubs auch nach dem EuGH-Spruch im Dezember 2023 dem Projekt öffentlichkeitswirksam abgeschworen, darunter auch die wichtigsten deutschen Klubs. Nichtsdestotrotz sieht Gerlinger kompliziertere Zeiten auf UEFA und FIFA zukommen: "Die Entscheidung enthält einige juristisch-technische Passagen, die einfach generell die Position von Sportlern und Klubs gegenüber den Verbänden stärken."

Gerlinger: "Das Thema Geld ist ausgelutscht"

Dass es bei der von Real Madrid und dem FC Barcelona vorangetriebenen Wiederbelebung des im April 2021 bereits krachend gescheiterten Projekts vornehmlich um finanzielle Aspekte geht, glaubt Gerlinger nicht: "Das Thema Geld ist ausgelutscht. Es geht eher um Paranoia gegenüber der Premier League und Investoren-Klubs aus Furcht, dass die einem Real Madrid oder einem FC Barcelona davonlaufen könnten. Denn die Finanzregeln der Super League wären wohl strenger gewesen als die der UEFA." Was aus Gerlingers Sicht nun ebenso ein Hindernis für die Super League sein dürfte: Dass "die Engländer nach dem Bruch 2021 private Verträge mit der UEFA geschlossen haben und gebunden sind".

Wie Gerlinger über den Milliardeneinstieg eines strategischen Partners für die Bundesliga denkt, warum er gegen eine Abschaffung von 50+1 n Deutschland ist und wie seine persönlichen Zukunftspläne lauten, lesen Sie im großen Interview in der gedruckten Ausgabe des kicker an diesem Montag oder ab Sonntagabend im eMagazine.