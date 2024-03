Gerlinger geht zu Lyon-Eigner

Neuer Job für den langjährigen leitenden Mitarbeiter des FC Bayern: Dr. Michael Gerlinger steigt bei der Eagle Football Holdings ein und wird dort in Bälde vorgestellt werden als Global Football Director.

Zuerst hatte die L'Equipe die Nachricht vermeldet, deren Bericht sich mit kicker-Informationen deckt. Die Firma des US-amerikanischen Geschäftsmanns John Textor, der jüngst mit kritischen Aussagen zu den Finanzregeln der Verbände für Aufsehen sorgte, hält Beteiligungen an verschiedenen Fußballklubs: Olympique Lyon, RWD Molenbeek, Botafogo Rio de Janeiro und Crystal Palace. Beim Premier-League-14., der kürzlich den ehemaligen Frankfurter Titeltrainer Oliver Glasner unter Vertrag nahm, hat neben Textor auch David Blitzer investiert, der über die Bolt Football Holding mittelbar knapp 45 Prozent an der Kapitalgesellschaft des FC Augsburg hält.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres waren Gerüchte aufgekommen, wonach Gerlinger bei Olympique Lyon einsteigen würde. Nun also übernimmt der 51-Jährige sozusagen eine Ebene höher, in der Führungsstruktur des Multiklub-Netzwerkes Eagle, einen zentralen Posten.

Auch der FC Bayern hat sich jüngst internationaler aufgestellt. Zum einen über sein Red-and-Gold-Joint-Venture mit dem Los Angeles FC, der wiederum mit Wacker Innsbruck und dem Grashopper Club Zürich zwei Klubs in Europa übernommen hat. Zum anderen über Red and Gold mit eigenen Auslandsaktivitäten mit Klubs auf anderen Kontinenten wie den Gambinos Stars Africa in Gambia und dem Racing Club de Montevideo in Uruguay. Gerlinger war maßgeblich am Aufbau der Partnerschaft mit LAFC beteiligt, ehe er und der Rekordmeister sich im September 2023 trennten.

Zuvor war Gerlinger, der auch zentrale Rollen in der Großklubvereinigung ECA bekleidete und zwischenzeitlich auch als möglicher neuer CEO des Joint Ventures zwischen UEFA und ECA im Gespräch war, 18 Jahre lang für die Münchner tätig gewesen. Zunächst als Direktor Recht, ab Juli 2021 dann als Vize-Präsident "Sports Business and Competitions". Im Januar hatte der Funktionär im kicker-Interview auf die Frage nach seiner konkreten Zukunft noch zurückhaltend geantwortet: "Schaun mer mal. Ich führe Gespräche." Diese sind nun offenbar finalisiert.