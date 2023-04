Gerland über sein Bayern-Aus: "Es passiert, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen"

Trotz des Siegs im Topspiel gegen den BVB gab es schon ruhigere Zeiten an der Säbener Straße. Nun sprach auch Hermann Gerland über Probleme, die er beim FC Bayern hatte.

Nach dem überraschenden Aus von Julian Nagelsmann in München gab es auch Kritik an den Bayern-Bossen und deren Umgang mit der Situation, besonders lautstark von Lothar Matthäus, der im kicker von einer veränderten Atmosphäre sprach und sich später im Vorfeld des Topspiels gegen den BVB (4:2) mit Oliver Kahn vor laufenden Kameras in die Wolle kriegte.

Mit Gerland sprach nun ein weiterer ehemaliger Münchner über die Veränderungen. Gerland zählte einst zum Inventar beim FC Bayern, 25 Jahre war der mittlerweile 68-Jähre in München tätig, ehe er in der vergangenen Saison seinen Hut nahm - ein Jahr vor Vertragsende.

Gerland verriet nun, dass auch atmosphärische Störungen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein Grund für seinen vorzeitigen Abgang aus München waren. "Es passiert doch, dass zwei Menschen sich nicht abkönnen", verriet der aktuelle Co-Trainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft am Sonntag bei "Sport1" und sprach dabei über "Probleme", die er bei seiner Arbeit als Nachwuchschef gehabt habe.

"Ich habe Entscheidungen getroffen, dann aber gemerkt, es läuft nicht so richtig. Es wurde mehr erzählt als trainiert", erläuterte der 68-Jährige, ohne aber zu sehr ins Detail zu gehen - nur so viel: "Wenn du junge Leute ausbilden willst, musst du die mit der nötigen Wettkampfhärte ausstatten."

Auch habe sich Bayern in eine Richtung entwickelt, in der er sich nicht wiederfand. Das berühmte und vielzitierte "Mia san-Mia"- Selbstverständnis sei heute "anders als vor zehn Jahren. Es entwickelt sich weiter. Ich habe mich da nicht mehr gesehen".

Wunderbare Jahre

Dennoch blickt Gerland, der von 1990 bis 1995 und noch einmal von 2001 bis 2021 an der Säbener Straße in diversen Funktionen - mal als Co-Trainer, mal im Jugendbereich - tätig war, wohlwollend an seine Zeit beim Rekordmeister zurück.

"Ich hatte 25 wunderbare Jahre", blickte Gerland zurück und fügte an: "Ich habe unter den besten Trainern der Welt und mit den besten Spielern gearbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass mich damals auch Hansi Flick noch geholt hat und ich mit ihm noch so viele Titel gewonnen habe. Als er dann ging, bin ich auch gegangen."