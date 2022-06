Geringes Interesse beim TV-Auftakt der Finals

Am ersten Tag der Finals ist das Interesse der TV-Zuschauer gering gewesen.

Bei den Übertragungen von deutschen Meisterschaften in mehreren Sportarten schaffte Schwimmen am Donnerstag mit 490.000 Zuschauern den Spitzenwert. Die Marktanteile der knapp dreistündigen Finals-Berichterstattung lagen zwischen fünf und sechs Prozent.

Bei den beiden bisherigen Mehrfach-Meisterschaften stieg die Zahl der Zuschauer an den Wochenenden deutlich an. Die Reichweite lag mehrere Stunden durchgängig über der Eine-Million-Grenze. Die ARD beginnt ihre Übertragungen an diesem Samstag um 10.00 Uhr. Das ZDF überträgt am Sonntag (11.20 Uhr). Zudem gibt es Streams auf den Internetseiten der beiden Sender.